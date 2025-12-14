Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Rashifal Venus Saturn Transit in Pisces Horoscope 2026 Shukra Shani Gochar 3 zodiacs will see benefits
शनि-शुक्र की चाल 2026 में देगी फायदा ही फायदा, इन 3 राशियों को होगा धन-लाभ

संक्षेप:

Shani Rashifal Venus Saturn Transit: शुक्र के गोचर करते ही मीन राशि में शुक्र और शनि की युति का निर्माण होगा। शुक्र-शनि के बीच दोस्ती का रिश्ता माना जाता है। ऐसे में शनि, शुक्र की युति कुछ राशियों को मालामाल कर सकती है। 

Dec 14, 2025 06:15 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Shani Rashifal Venus Saturn Transit 2026: शनि कर्मों का फल देते हैं और इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। कुछ ही दिनों में 2026 के साल का आगमन भी हो जाएगा। जल्द ही शुक्र भी गोचर करेंगे और मीन राशि में एंटर करेंगे। शुक्र के गोचर करते ही मीन राशि में शुक्र और शनि की युति का निर्माण होगा। शुक्र और शनि के बीच दोस्ती का रिश्ता माना जाता है। ऐसे में गुरु की मीन राशि में शनि और शुक्र की युति बनने से सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। कुछ को लाभ तो कुछ राशियों को सावधानी भी बरतनी होगी। आइए जानते हैं शनि और शुक्र की युति का निर्माण मीन राशि में होना किन राशि के जातकों को लाभकारी रिजल्ट दे सकता है-

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए शनि और शुक्र की युति का निर्माण मीन राशि में होना लाभकारी साबित हो सकता है।

आपका भाग्य आपका साथ देगा।

धन की हालत में सुधार होगा।

नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं।

आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।

आपको अच्छी खबर मिल सकती है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए शनि और शुक्र की युति का निर्माण मीन राशि में होना शुभ माना जा रहा है।

लोग आपके काम की तारीफ करेंगे।

वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहेगा।

बिजनेस में मुनाफा हो सकता है।

शुभ समय।

अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है।

मीन राशि

शनि और शुक्र की युति का निर्माण मीन राशि में होना मीन राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

धन लाभ के योग बन रहे हैं।

घर-परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
