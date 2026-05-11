138 दिनों तक शनि चलेंगे वक्री चाल, इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, मचेगी हलचल

138 दिनों तक शनि चलेंगे वक्री चाल, इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, मचेगी हलचल
Shani Rashifal Vakri Shani Ka Gochar : जल्द ही शनि उलटी चाल में गोचर करने वाले हैं। जब शनि वक्री होते हैं, तो वे अधिक बलवान हो जाते हैं और व्यक्ति को उसके पुराने कार्यों का फल देते हैं। यह समय रुके हुए कार्यों को गति देने का है।
Shani Rashifal Vakri Shani Ka Gochar, Saturn Transit 2026 : ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मफलदाता के रूप में देखा जाता है। शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं, मार्गी से वक्री या वक्री से मार्गी होते हैं, तो इसका गहरा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जुलाई में शनि वक्री चाल चलेंगे और लगभग 138 दिनों के लिए। शनि ग्रह एक सख्त टीचर की तरह हैं। अगर आपने होमवर्क (मेहनत) किया है, तो आपको इनाम मिलेगा, और अगर लापरवाही की है, तो थोड़ी डांट (परेशानी) झेलनी पड़ सकती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्मों को साफ रखिए। जब शनि वक्री होते हैं, तो वे अधिक बलवान हो जाते हैं और व्यक्ति को उसके पुराने कार्यों का फल देते हैं। यह समय रुके हुए कार्यों को गति देने का है। अगर आपकी राशि पर इसका असर पड़ रहा है, तो ये समय शॉर्टकट अपनाने का नहीं, बल्कि मेहनत करने का है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किन राशियों की लाइफ में हलचल मचने वाली है-
138 दिनों तक शनि चलेंगे वक्री चाल, इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, मचेगी हलचल
मेष राशि
- काम का बोझ बढ़ सकता है।
- मेष वालों के लिए ये समय थोड़ा भागदौड़ वाला हो सकता है।
- ऑफिस में ऐसा लग सकता है कि काम खत्म ही नहीं हो रहा।
- बॉस से उलझने के बजाय अपने काम पर फोकस करें।
- पुराने अटके हुए काम अब पूरे हो सकते हैं।
वृषभ राशि
- आपको लगेगा कि काम बनते-बनते रुक रहे हैं।
- शनि आपसे धैर्य की परीक्षा लेंगे।
- अगर कहीं पैसा फंसा है, तो उसे निकालने के लिए दोबारा कोशिश करें, सफलता मिल सकती है।
कन्या राशि
- विरोधियों से छुट्टी मिल सकती है।
- आपके लिए ये समय काफी हद तक राहत भरा साबित हो सकता है।
- अगर ऑफिस में कोई आपके पीछे पड़ा था, तो अब वो खुद शांत हो जाएगा।
- अपनी सेहत का ध्यान रखें, खासकर खान-पान को लेकर लापरवाही न बरतें।
कुंभ राशि
- खुद पर ध्यान देने का वक्त रहेगा।
- शनि आपकी ही राशि में हैं, तो सबसे ज्यादा हलचल आप ही महसूस करेंगे।
- आपको पुरानी गलतियां याद आएंगी और आप उन्हें सुधारना चाहेंगे।
- ये समय बड़े बदलाव का है। अगर आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो शनि देव बहुत अच्छे नतीजे देंगे।
शनि देव को खुश रखने के लिए अपनी डेली लाइफ में ये छोटे बदलाव करके देखिए-
- ईमानदारी बरतें।
- अगर आप अपने काम में चोरी नहीं करते और दूसरों का हक नहीं मारते, तो शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे।
- अपने घर के हेल्पर, ड्राइवर या सफाई कर्मचारी के साथ बदतमीजी न करें। जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करें।
- अनुशासन बनाए रखें। सुबह जल्दी उठना और वक्त पर काम खत्म करना शनि ग्रह को मजबूत बना सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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