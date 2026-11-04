11 दिसंबर से कम होगी शनि की कठोरता, 3 राशियों को देंगे लाभ
Shani Margi Effects on 3 Zodiac Signs : शनि आज से 37 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को टेढ़ी से सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। इसके बाद 241 दिन तक शनि 3 राशियों को खूब लाभ देने वाले हैं।
ज्योतिष शास्त्र में शनि की स्थिति बहुत मायने रखती है। हर छोटे-बड़े गोचर का असर व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से उलट-पलटकर रख देता है। जब शनि अच्छी स्थिति में हो तो खूब लाभ देते हैं। वहीं जब शनि परीक्षा लेना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक बाधाएं आती हैं और सब कुछ सोच के परे ही होता है। फिलहाल शनि अभी 27 जुलाई 2026 से उलटी चाल में ही गोचर कर रहे हैं।
अगले 11 दिसंबर को शनि की टेढ़ी चाल सीधी हो जाएगी यानी शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। शनि की चाल में आने वाले इस बदलाव से वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को खूब लाभ मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि शनि की कठोरता कम होते ही इन राशियों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे?
वृषभ राशि को शनि कैसे लाभ देंगे?
शनि की सीधी चाल यानी मार्गी शनि वृषभ राशि वालों को कई लाभ देंगे। शनि की स्थिति में होने जा रहा बदलाव वृषभ राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। करियर के लिहाज से शनि की स्थिति बहुत लाभकारी साबित होगी। इस बीच कोई यात्रा हो सकती है जिसका लाभ खूब मिलेगा। पैसों की स्थिति काफी अच्छी होती जाएगी। वहीं बिजनेस में भी शनि खूब फायदा करवाएंगे। कुल मिलाकर आपकी मेहनत अब रंग लाती नजर आएगी
कन्या राशि को शनि कैसे लाभ देंगे?
11 दिसंबर से शनि के सपोर्ट से कन्या राशि वालों को भाग्य का साथ पूरी तरह से मिलता नजर आएगा। दिसंबर में ही कन्या राशि वालों को कई ऐसे बदलाव दिखेंगे जिससे चीजें सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। वहीं नौकरीपेशा लोगों को कहीं से बढ़िया ऑफर मिल सकता है। हालांकि सारे फैसले सोच-समझकर ही लें।
मकर राशि को शनि कैसे लाभ देंगे?
शनि मकर राशि वालों पर 11 दिसंबर यानी आज से पूरे 37 दिन के बाद खूब मेहरबान होंगे। इस राशि के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नई डील फाइनल हो सकती है। धन लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं हर काम सफल होता जाएगा तो मन भी खुश रहने वाला है। जो भी मेहनत आप अब तक करते आए हैं वो रंग लाएगी। चीजें काफी हद तक फेवर में ही आएंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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