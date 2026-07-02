शनि गुरु के घर में हो रहे वक्री, बदल देंगे साढ़ेसाती का समीकरण, क्या आपकी राशि को लाभ?
Shani Rashifal: शनि का वक्री होना साल 2026 का बड़ा परिवर्तन है। शनि कैसे आपको प्रभावित करेंगे, यहां आप इससे जुड़ी हर डिटेल ज्योतिष के प्वाइंट ऑफ व्यू से जान सकते हैं।
शनि अभी मीन राशि में हैं, शनि वक्री होने वाले हैं जुलाई में। 27 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि गुरु के घर में रहकर वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना आपके लिए बड़ा गोचर माना जा रहा है। क्योंकि शनि वक्री होकर साढ़ेसाती की राशियों में बदलाव करेंगे। शनि की चाल विपरीत होने से क्या फर्क पड़ता है। शनि साढ़ेसाती पर क्या फर्क पड़ता है और इससे किन राशियों के लिए अच्छे और बुरे फल मिलते हैं, यह सब जानकारी हम आपको यहां देंगे।
शनि के वक्री होने से बदल जाएंगे शनि की साढ़ेसाती के असर
शनि का वक्री होना फिर से पूरी साढ़ेसाती को इधर-उधर कर देगा। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक घर पीछे का रिजल्ट देता है। मीन राशि का शनि जब वक्री होगा तो माना जाएगा कि उसकी अवस्था कुंभ की हो रही है। मकर को भी उसका शिकार होना होगा। साढ़ेसाती बदल जाएगी। ऐसा होने पर मकर राशि पर अभी साढ़ेसाती नहीं है, लेकिन शनि जब वक्री होंगे तो इस राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती का असर आएगा। शनि आपको फिर से प्रभावित करेंगे। आपके खर्चे से लेकर आपको हेल्थ के मामले में दिक्कत होगी। इसके अलावा कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती है तो इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का खास असर होगा। नहीं मिल रहा समस्या का हल, पंड़ित जी से करें चेट
मेष राशि पर साढ़ेसाती का कैसा होगा असर?कुंभ और मकर पर शनि की साढ़ेसाती का असर इस दौरान देखा जाएगा, लेकिन मेष को इससे कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। मेष राशि के लिए साढ़ेसाती का असर भी नहीं होगा। राशिफल से जुड़ी हर खबर यहां पढ़ें
शनि कैसे देते हैं लाभ
अगर आपने मेहनत की है और अभी तक आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला है तो शनि आपको मेहनत का फल दिलाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी झूठे केस में फंसे हैं तो शनि अगर सहीं हैं तो शनि आपको इससे बाहर निकालेंगे। अगर आप लोहे या तेल का काम करते हैं तो शनि आपको लाभ कराएं और शनि आपके अनुशासन के कारण भी आपको लाभ देते हैं। ईमानदार रहें, आपको इससे लाभ होगा। अंकराशि से जुड़ी हर खबर यहां
मकर राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का क्या असर होगा?
मकर राशि के लिए धन संबंधी परेशानी से परेशान होंगे, खर्च बढ़ेंगे और आप परेशान होंगे। वाणी से आप भी परेशान होंगे गुप्त रोगों का शिकार होंगे। मकर के आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। इस दौरान आपकी आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ेंगे, खर्चे भी ऐसे होंगे कि आप टाल नहीं पाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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