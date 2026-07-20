शनि मीन राशि में वक्री होंगे, शनि साढ़ेसाती समेत किन 4 राशियों पर वक्री शनि का क्या असर?
Shani Vakri: शनि के वक्री होने ले कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। कई राशियों के लिए दिक्कतें भी होंगी। अभी हम बात करेगें कि शनि साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए शनि कैसे रहेंगे।
Shani Vakri Horoscope 2026:शनि देव जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री चलेंगे। वो 138 दिनों तक यानी 11 दिसंबर 2026 तकवक्री रहेंगे। सावन से ठीक पहले शनि वक्री होने वाले हैं। शनि न्याय के ग्रह और 30 साल बाद किसी राशि का चक्र पूरा करके उसमें आते हैं। ऐसे में शनि का वक्री होना और मार्गी होना भी खास होता है। अब 27 जुलाई को शनि वक्री होने जा रहे हैं।
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री का असर?
शनि की साढ़ेसाती का असर कई राशियों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मेष पर शनि की साढेसाती का पहला चरण चल रहा है। इस राशि के लिए नि की साढेसाची थोड़ी राहत वाली हो सकती है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि के वक्री होने के बाद मेष राशि के लोगों के लिए चीजें बहुत खराब नहीं होंगी। आपके लिए काफी चीजें सुधरेंगी। आपको दिखेगा कि जो काम आपके पहले बन नहीं रही थे वो बन जाएंगे। नौकरी और बिजनेस से जुड़ी दिक्कतें भी कम होंगी। इस दौरान जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य सेकाम लें। जो लोग साथ काम करते हैं उनके साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ में परेशानी बढ़ेंगी कम नहीं होगी, इसलिए इसका ध्यान रखें।
कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री होना?
आपको बता दे कि कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। इस राशि के लिए शनि की साढ़ेसाची अगले साल जून में समाप्त हो जाएगी। आपके लिए आर्थिक फैसले दिक्कत देने वाले हो सकते हैं। इस समय जो भी फैसले लें, थोड़ा सावधानी से लें, क्योंकि पैसों की हानि हो सकती हैं। आपके काम जो बन रहे हैं वो अटकेंगे, इससे भी आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए धीरज से काम लें।
मीन राशि के लिए वक्री शनि क्या बदलाव लाएंगे?
मीन राशि के लिए भी समय उत्तम है। आपके लिए शनि की साढेसाती का दूसरा चरण है, इसलिए शनि के वक्री होने से आपको प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी झेलनी होगी। आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। कोई और आपकी मेहनत का फल ले जाएग। आपका उन लोगों से नाता टूट जाएगा, जो आपके दोस्त हैं, लेकिन अनुशासन बनाएं रखें और किसी के साथ गलत ना करें, देर सवेर उन लोगों की समझ में आ जाएगा की आप गलत नहीं हैं।
मकर राशि के लिए फिर से साढ़ेसाती वाली परिस्थिति
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शनि की वक्री चाल मकर राशि जिन लोगों के लिए भी थोड़ी दिक्कतें शुरु हो जाएगीं। काम का दबाव, छोटी-छोटी रुकावट महसूस हो सकती है।बड़े निवेश या जल्दबाजी ना करें?
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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