Shani 2027: शनि का 2027 में नीच राशि में जाएंगे, नीच राशि में शनि कैसे करते हैं असर, किन राशियों को देंगे लाभ
shani gochar 2027: साल 2027 में शनि का बड़ा गोचर होने वाला है। शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। यह कईराशियों के लिए अच्छा योग होगा।
शनि आपके कर्मों का हिसाब करने अगले साल मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 30 साल बाद ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दें कि मेष राशि मंगल की राशि है और इस राशि में शनि नीच के माने जाते हैं। इस राशि में शनि गोचर का असर किसी एक राशि पर नहीं सभी 12 राशियो पर होगा। ऐसे में आप कैसे आप नीच राशि के शनि असर करेंगे ये जान सकते हैं।
नीच राशि के शनि कैसे असर करते हैं?
पहले हम जानेंगे कि शनि मे राशि में नीच के क्यों कहलाते हैं। आपको पता होगा कि मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल किसके कारक है आप यह भी जानते हैं कि मंगल एनर्जी साहस, आक्रामकता और तुंरत काम करने की आदत के लिए जाना जाता है और इसके विपरीत शनि अनुशासन, धैर्य और धीमे काम करते हैं। ये दोनों विचारधाराओं में एक दूसरे के दुश्मन है। जब शनि इनकी राशि में आ जाएंगे तो मंगल का असर इन्हें साहस और हड़बड़ी में काम कराएगा और शनि को न्याय, अनुशासन से काम करने की आदत है, ऐसे में शनि अपना प्रभाव वैसा नहीं दे पाएंगे जैसा देते हैं। इसलिए इस राशि में शनि नीच के कहे जाते हैं।
किन राशियों के लिए लाभ के योग?
मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है। आपको इनकम में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। बिजनेस भी इस समय में चमकेगा और विदेश की ट्रिप भी लगा सकते हैं। सिंह राशि के लिए ऑफिस में अच्छे योग हैं, आपके लिए अचानक लाभ के योग बनेंगे। धनु राशि वालों की लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। इसलिए परेशान ना हों। कुंभ राशि के लिए भी समय उत्तम है। बैंक बैलेंस में अच्छे लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा है। साढ़ेसाती से राहत भी मिलेगी और चीजें अच्छी होंगी,लेकिन थोड़ा समय लगेगा।
मेष राशि पर क्या होगा शनि गोचर का असर
इस राशि को दो तरीकों से असर देखना होगा। पहला इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती है और दूसरा कि शनि इस राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि साढ़ेसाती का असर देखें तो अभी पहला चरणतल रहा है। ऐसे में आप हेल्थ और लवलाइफ में दिक्कतें पाएंगे, वहीं अगर हम सिर्फ शनि के असर का मेष राशि को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं।
इस राशि के लिए करियर में आपको ज्यादा नुकसान नहीं कराते हैं, आर्थिक स्थिति में असर थोड़ा होता है लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ यानी लव लाइफ में शनि असर करते हैं। आप तनाव महसूस करते हैं। अचानक खर्चें का पहाड़ आप पर टूट सकता है, जिसके लिए आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं।परिवार की शांति खत्म हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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