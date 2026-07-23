Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shani 2027: शनि का 2027 में नीच राशि में जाएंगे, नीच राशि में शनि कैसे करते हैं असर, किन राशियों को देंगे लाभ

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

shani gochar 2027: साल 2027 में शनि का बड़ा गोचर होने वाला है। शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। यह कईराशियों के लिए अच्छा योग होगा।  

Shani 2027: शनि का 2027 में नीच राशि में जाएंगे, नीच राशि में शनि कैसे करते हैं असर, किन राशियों को देंगे लाभ

शनि आपके कर्मों का हिसाब करने अगले साल मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 30 साल बाद ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दें कि मेष राशि मंगल की राशि है और इस राशि में शनि नीच के माने जाते हैं। इस राशि में शनि गोचर का असर किसी एक राशि पर नहीं सभी 12 राशियो पर होगा। ऐसे में आप कैसे आप नीच राशि के शनि असर करेंगे ये जान सकते हैं।

नीच राशि के शनि कैसे असर करते हैं?

पहले हम जानेंगे कि शनि मे राशि में नीच के क्यों कहलाते हैं। आपको पता होगा कि मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल किसके कारक है आप यह भी जानते हैं कि मंगल एनर्जी साहस, आक्रामकता और तुंरत काम करने की आदत के लिए जाना जाता है और इसके विपरीत शनि अनुशासन, धैर्य और धीमे काम करते हैं। ये दोनों विचारधाराओं में एक दूसरे के दुश्मन है। जब शनि इनकी राशि में आ जाएंगे तो मंगल का असर इन्हें साहस और हड़बड़ी में काम कराएगा और शनि को न्याय, अनुशासन से काम करने की आदत है, ऐसे में शनि अपना प्रभाव वैसा नहीं दे पाएंगे जैसा देते हैं। इसलिए इस राशि में शनि नीच के कहे जाते हैं।

किन राशियों के लिए लाभ के योग?

मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है। आपको इनकम में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। बिजनेस भी इस समय में चमकेगा और विदेश की ट्रिप भी लगा सकते हैं। सिंह राशि के लिए ऑफिस में अच्छे योग हैं, आपके लिए अचानक लाभ के योग बनेंगे। धनु राशि वालों की लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। इसलिए परेशान ना हों। कुंभ राशि के लिए भी समय उत्तम है। बैंक बैलेंस में अच्छे लाभ के योग हैं। कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा है। साढ़ेसाती से राहत भी मिलेगी और चीजें अच्छी होंगी,लेकिन थोड़ा समय लगेगा।

ये भी पढ़ें:आज का कन्या राशिफल 23 जुलाई: करियर में बुध वक्री होने से कामकाज की समीक्षा जरूरी

मेष राशि पर क्या होगा शनि गोचर का असर

इस राशि को दो तरीकों से असर देखना होगा। पहला इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती है और दूसरा कि शनि इस राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि साढ़ेसाती का असर देखें तो अभी पहला चरणतल रहा है। ऐसे में आप हेल्थ और लवलाइफ में दिक्कतें पाएंगे, वहीं अगर हम सिर्फ शनि के असर का मेष राशि को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं।

ये भी पढ़ें:आज का वृश्चिक राशिफल 23 जुलाई:शुक्र छवि को आकर्षक बना रहा, मंगल रिश्तों में तनाव

इस राशि के लिए करियर में आपको ज्यादा नुकसान नहीं कराते हैं, आर्थिक स्थिति में असर थोड़ा होता है लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ यानी लव लाइफ में शनि असर करते हैं। आप तनाव महसूस करते हैं। अचानक खर्चें का पहाड़ आप पर टूट सकता है, जिसके लिए आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं।परिवार की शांति खत्म हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 23 जुलाई:मंगल के कारण किसी बात से भीतर चिड़चिड़ापन न पलने दें
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Shani Dev Shani gochar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने