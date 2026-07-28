सावन में शनि गोचर देगा लाभकारी समय, इन 6 राशियों को होगा बंपर प्रॉफिट
Shani Rashifal Sawan 2026 : सावन के महीने में शनि का गोचर सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा। सावन के महीने में शनि देव बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है।
Shani Rashifal Sawan 2026 : सावन के महीने में शनि की चाल खास महत्व रखती है। इस समय शनि मीन राशि में विराजमान हैं और वक्री चाल चल रहे हैं। सावन के महीने में शनि का गोचर सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा। सावन के महीने में शनि देव बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। सावन का महीना 28 अगस्त तक रहने वाला है। वहीं, 20 अगस्त के दिन तक कर्मफलदाता शनि का गोचर रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में होगा। वहीं, 20 अगस्त की शाम से लेकर सावन खत्म होने तक शनि का गोचर रेवती नक्षत्र के पहले पद में होगा। ऐसे में शनि के इस नक्षत्र गोचर से सावन के महीने में कुछ राशियों को लाभ मिल सकता है -
सावन में शनि गोचर देगा लाभकारी समय, इन 6 राशियों को होगा बंपर प्रॉफिट
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करना कुछ राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। सावन में शनि के नक्षत्र गोचर से मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि और कुंभ राशि को अच्छी खबर मिल सकती है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए सावन में शनि की चाल खास मानी जा रही है। व्यापार के क्षेत्र में मुनाफा होने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। परिवार में सुख और खुशहाली का माहौल रहेगा।
तुला राशि
सावन में शनि का गोचर तुला राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताना अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
कन्या राशि
सावन में शनि का गोचर कन्या राशि वालों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। व्यापार में धन लाभ होने के योग हैं।
वृषभ राशि
सावन में शनि का गोचर तुला राशि वालों के लिए शानदार साबित हो सकता है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए जीवनसाथी के साथ बैठकर बातचीत करें। नौकरी कर रहे लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है।
मकर राशि
सावन में शनि का गोचर मकर राशि वालों को अच्छी खबर दे सकता है। कोई नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी बस फालतू के खर्चों से बचें। किसी विशेष यात्रा पर भी जा सकते हैं।
कुंभ राशि
सावन में शनि का गोचर कुंभ राशि वालों को फायदा दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस का साथ मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों या परिजनों से चल रही मतभेद खत्म होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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