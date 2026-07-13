Sawan Rashifal: सावन में शनि से लेकर गुरु तक की बदलेगी स्थिति, कैसे राशियों पर डालेंगे असर
Sawan rashifal:सावन के महीने में शनि और गुुरु की चाल खासतौर पर बदल जाएगी। ग्रहों का संयोग कैसे आप पर असर डालेगा। इसके लिए पढ़ें-
Sawan 2026:इस साल सावन का महीना बहुत खास है। सावन के महीने में इस साल बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस साल नक्षत्र में आयुष्मान और सौभाग्य योग में सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। 29 जुलाई देर शाम से सावन प्रतिपदा शुरू हो रही है, इसलिए सावन की शुरुआत 30 जुलाई से मानी जाएगी। इस साल सावन की पहली सोमवारी 3 अगस्त को है। इस साल सावन माह में चार सोमवार पड़ रहा है। 3 अगस्त के बाद 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को सोमवार का व्रत श्रद्धालु करेंगे। भगवान शिव पर पूरे माह जलाभिषेक कर भगवान शिव को श्रद्धालु प्रसन्न करेंगे। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि श्रद्धालु मनाएंगे। 15 अगस्त को हरियाली तीज और 17 अगस्त को नागपंचमी मनाएंगे। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा।
कौन से बड़े ग्रहों की चाल सावन में बदल रही है?
कालचक्र की सभी राशियों के लिए शनि की चाल और गुरु का बदलाव बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बदलावों से कई राशियों पर असर होगा। सावन से दो दिन पहले शनि अपनी चाल बदल रहे हैं। शनि मार्गी से वक्री हो रहे हैं। जिससे शनि साढ़ेसाती समेत कई राशियों के लिए चीजें बदलेंगी। इसके साथ ही गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनि पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। गुरु सावन में भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सावन के दौरान अश्लेषा नंक्षत्र में जाएंगे। गुरु की नक्षत्र परिवर्तन की यह चाल बहुत खास मानी जाती है। शनि की वक्री चाल से सावन में शिवजी को शनिदेव दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी से करें चैट
किन राशियों के लिएबनेंगे भाग्य और लाभ के योग
धनु राशि के लिए क्या लाभ?
धनु राशि के लिएवक्री शनि और गुरु का साथ अच्छे योग लेकर आ रहा है। आपको भाग्य का साथ और धन लाभ दोनों मिलने की उम्मीद है। आपके लिए संपत्ति बढ़ने के भी योग मिल रहे हैं। सावन में अनुशासन और मेहनत का फल आपको मिलेगा।
सिंह राशि के लिए भी क्या लाभ?
सावन में शनि और गुरु के कारण आपको कई तरह से लाभ मिलेगा, इतने दिनों से अगर तनाव झेल रहे थे, तो आपके लिए शनि भाग्य का साथ लेकर आए हैं। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ में आपके लिए अच्छे योग इंतजार कर रहे हैं। इनकम को लेकर नौकरी में टेशन खत्म होगी।
मेष राशि के लिए क्या हैं लाभ के योग?
मेष राशि के लिए अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए पैसों से जुड़ी दिक्कतें इस समय कम हो सकती हैं। बिजनेस में आपके लिए अच्छी डील लाभ दे सकती हैं। धन के आने की पूरी संभावना आपके लिए बन रही है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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