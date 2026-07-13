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Sawan Rashifal: सावन में शनि से लेकर गुरु तक की बदलेगी स्थिति, कैसे राशियों पर डालेंगे असर

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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 Sawan rashifal:सावन के महीने में शनि और गुुरु की चाल खासतौर पर बदल जाएगी। ग्रहों का संयोग कैसे आप पर असर डालेगा। इसके लिए पढ़ें-

Sawan Rashifal: सावन में शनि से लेकर गुरु तक की बदलेगी स्थिति, कैसे राशियों पर डालेंगे असर

Sawan 2026:इस साल सावन का महीना बहुत खास है। सावन के महीने में इस साल बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस साल नक्षत्र में आयुष्मान और सौभाग्य योग में सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। 29 जुलाई देर शाम से सावन प्रतिपदा शुरू हो रही है, इसलिए सावन की शुरुआत 30 जुलाई से मानी जाएगी। इस साल सावन की पहली सोमवारी 3 अगस्त को है। इस साल सावन माह में चार सोमवार पड़ रहा है। 3 अगस्त के बाद 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को सोमवार का व्रत श्रद्धालु करेंगे। भगवान शिव पर पूरे माह जलाभिषेक कर भगवान शिव को श्रद्धालु प्रसन्न करेंगे। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि श्रद्धालु मनाएंगे। 15 अगस्त को हरियाली तीज और 17 अगस्त को नागपंचमी मनाएंगे। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा।

कौन से बड़े ग्रहों की चाल सावन में बदल रही है?

कालचक्र की सभी राशियों के लिए शनि की चाल और गुरु का बदलाव बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों के बदलावों से कई राशियों पर असर होगा। सावन से दो दिन पहले शनि अपनी चाल बदल रहे हैं। शनि मार्गी से वक्री हो रहे हैं। जिससे शनि साढ़ेसाती समेत कई राशियों के लिए चीजें बदलेंगी। इसके साथ ही गुरु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनि पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। गुरु सावन में भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सावन के दौरान अश्लेषा नंक्षत्र में जाएंगे। गुरु की नक्षत्र परिवर्तन की यह चाल बहुत खास मानी जाती है। शनि की वक्री चाल से सावन में शिवजी को शनिदेव दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी से करें चैट

किन राशियों के लिएबनेंगे भाग्य और लाभ के योग

धनु राशि के लिए क्या लाभ?

धनु राशि के लिएवक्री शनि और गुरु का साथ अच्छे योग लेकर आ रहा है। आपको भाग्य का साथ और धन लाभ दोनों मिलने की उम्मीद है। आपके लिए संपत्ति बढ़ने के भी योग मिल रहे हैं। सावन में अनुशासन और मेहनत का फल आपको मिलेगा।

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सिंह राशि के लिए भी क्या लाभ?

सावन में शनि और गुरु के कारण आपको कई तरह से लाभ मिलेगा, इतने दिनों से अगर तनाव झेल रहे थे, तो आपके लिए शनि भाग्य का साथ लेकर आए हैं। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ में आपके लिए अच्छे योग इंतजार कर रहे हैं। इनकम को लेकर नौकरी में टेशन खत्म होगी।

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मेष राशि के लिए क्या हैं लाभ के योग?

मेष राशि के लिए अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए पैसों से जुड़ी दिक्कतें इस समय कम हो सकती हैं। बिजनेस में आपके लिए अच्छी डील लाभ दे सकती हैं। धन के आने की पूरी संभावना आपके लिए बन रही है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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