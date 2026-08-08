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अगले 20 दिन तक इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, सावन में शनि गोचर करेगा कमाल

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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SHANI RASHIFAL Saturn Transit 2026 : सावन के महीने में शनि का वक्री चाल में गोचर करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे सावन शनि वक्री रहने वाले हैं। जानें, शनि का वक्री गोचर सावन में किन राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है -

SHANI RASHIFAL Saturn Transit These 4 zodiacs will get huge benefits over next 20 days in Sawan Horoscope saturn
सावन में शनि का राशिफल

SHANI RASHIFAL Saturn Transit 2026, : शनि का गोचर खास महत्व रखता है। जब भी शनि अपनी चाल में बदलाव करते हैं, सभी राशियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय गुरु की मीन राशि में शनि ग्रह विराजमान हैं। शनि उलटी यानी वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण चल रहा है। सावन के महीने में शनि का वक्री चाल में गोचर करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनि ग्रह की कृपा दृष्टि में व्यक्ति जीरो से भी हीरो बन सकता है। वहीं, जब शनि अशुभ प्रभाव देते हैं तो कुछ राशियों के लिए समय मुश्किल भी साबित हो सकता है। इस साल पूरे सावन शनि वक्री रहने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि का वक्री गोचर सावन के महीने में किन राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है -

अगले 20 दिन तक इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, सावन में शनि गोचर करेगा कमाल

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सावन के महीने में शनि का गोचर करना लगभग चार राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

कन्या राशि के जातकों को शनि का वक्री गोचर शुभ परिणाम देगा?

हां, सावन में शनि का वक्री गोचर कन्या राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सफलता हासिल होगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे।

मिथुन राशि के जातकों को शनि का वक्री गोचर शुभ परिणाम देगा?

हां, सावन में शनि का वक्री गोचर मिथुन राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। कार्यस्थल पर प्रमोशन मिल सकता है। व्यापारियों को मनचाहा लाभ होगा। शुभ समाचार मिल सकता है। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा।

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कर्क राशि के जातकों को शनि का वक्री गोचर शुभ परिणाम देगा?

हां, सावन में शनि का वक्री गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए यह समय शुभ साबित हो सकता है।

वृषभ राशि के जातकों को शनि का वक्री गोचर शुभ परिणाम देगा?

हां, सावन में शनि का वक्री गोचर वृषभ राशि के जातकों को शुभ परिणाम दे सकता है। मान-सम्मान बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में खुशियां रहेंगी। आपके आय के साधन में वृद्धि होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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