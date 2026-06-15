आने वाले 6 महीने में शनि, गुरु, राहु, केतु करेंगे धमाल, राजा के समान होगा इन 3 राशियों का जीवन
Shani Rashifal Saturn Transit Horoscope: अगले 6 महीने में कई ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। कुछ ऐसे ग्रह भी इस दौरान गोचर करेंगे, जो बहुत ही धीमी गति में परिवर्तन करते हैं। कुछ राशियों के जीवन में चौक देने वाले बदलाव हो सकते हैं।
Shani Rashifal Saturn Transit Jupiter Horoscope 2026 : ग्रहों की चाल का प्रभाव प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले पर भी देखा जाता है। जब भी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, तो अपने साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के परिणाम साथ लेकर आता है। इस वक्त जून का महीना चल रहा है। आने वाले अगले 6 महीने में कई ग्रहों की चाल बदलने जा रही है। कुछ ऐसे ग्रह भी इस दौरान गोचर करेंगे, जो बहुत ही धीमी गति में परिवर्तन करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 27 जुलाई के दिन शनि 138 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। गुरु अभी कर्क राशि में हैं, 31 अक्टूबर के दिन सिंह राशि में जाएंगे। केतु 5 दिसंबर के दिन कर्क राशि में जाएंगे, वहीं राहु भी इसी दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आने वाले 6 महीने कुछ राशियों के लिए शानदार साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं दिसंबर तक किन राशियों
आने वाले 6 महीने में शनि, गुरु, राहु, केतु करेंगे धमाल, राजा के समान होगा इन 3 राशियों का जीवन
मिथुन राशि के जातकों के लिए अगले 6 महीने कैसे रहेंगे?
आने वाले 6 महीने में शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। आपको अपने भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कोई नया मौका मिल सकता है। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। आर्थिक स्थिति स्ट्रांग और स्टेबल बनी रहेगी। व्यापारियों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं।
कन्या राशि के जातकों के लिए अगले 6 महीने कैसे रहेंगे?
कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 6 महीने में शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर अच्छी खबर लेकर आ सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके दोस्तों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। कार्यो में सफलता मिलेगी।
मकर राशि के जातकों के लिए अगले 6 महीने कैसे रहेंगे?
आने वाले 6 महीने में शनि, गुरु, राहु, केतु का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। संतान का सुख आपको मिलेगा। हर काम को पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर फोकस बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लाइफ में आपके पॉजिटिविटी बनी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
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