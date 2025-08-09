शनि गोचर गुरु के नक्षत्र में, कुंभ समेत इन राशियों को खूब होगा फायदा
Shani RASHIFAL Saturn Transit 2025: जल्द ही शनि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। शनि का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।
Shani RASHIFAL Saturn Transit 2025, शनि गोचर गुरु के नक्षत्र में: ग्रहों के न्यायाधीश शनि का नक्षत्र परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्मफलदाता व मायावी शनि ग्रह की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति जीवन में शांति व धन-सम्मान कमाता है। पंचांग के अनुसार शनि देव इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में शनि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर होगा। शनि का यह नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं शनि का नक्षत्र गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-
कुंभ समेत इन राशियों को खूब होगा फायदा
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गोचर बेहद ही शुभ साबित हो सकता है। बिना ज्यादा परिश्रम के धन का आगमन होगा। धन-संपत्ति मिलने के भी योग बन रहे हैं। ऑफिस के सभी कामों को बखूबी पूरा कर सकते हैं।
तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। इंकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिजनेस करने वालों को नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। करियर में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धन वृद्धि होने की भी संभावना है। आपके आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार की सहायता से सभी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। धन आगमन की भी संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।