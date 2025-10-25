Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Rashifal Saturn Transit in Pisces Horoscope margi Shani meen rashi mai these 3 zodiacs will benefit a lot
Shani: शनि की सीधी चाल गुरु की मीन राशि में करेगी कमाल, इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Shani: शनि की सीधी चाल गुरु की मीन राशि में करेगी कमाल, इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

संक्षेप: Shani Rashifal Saturn Transit in Pisces Horoscope 2025: शनि राशि परिवर्तन हर साल नहीं करते हैं लेकिन अपनी चाल में बदलाव जरूर करते रहते हैं। इस साल शनि नवंबर के महीने से मार्गी चाल में गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं।

Sat, 25 Oct 2025 04:42 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Shani Rashifal Saturn Transit 2025: शनि न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। शनि का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। शनि राशि परिवर्तन हर साल नहीं करते हैं लेकिन अपनी चाल में बदलाव जरूर करते रहते हैं। इस साल शनि नवंबर के महीने से मार्गी चाल में गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं। शनि की ये सीधी चाल 2026 तक रहने वाली है। पंचांग के अनुसार, नवंबर महीने के आखिरी दिनों में शनि मार्गी होंगे और जुलाई, 2026 तक सीधी चाल में हो गोचर करेंगे। शनि की मार्गी चाल से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है।

शनि की सीधी चाल गुरु की मीन राशि में करेगी कमाल, इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

मेष राशि

शनि की मार्गी चाल मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करने योग्य रहेंगे। आपके काम की तारीफ होगी साथ ही कोई प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है। हेल्दी रहेंगे। खुद को हाइड्रेटेड रहना न भूलें। आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।

ये भी पढ़ें:बुध-मंगल की चाल बदलेगी इन राशियों का समय, वृश्चिक राशि में गोचर से मिलेगा फायदा

वृषभ राशि

शनि की मार्गी चाल वृषभ राशि के लिए शुभ साबित हो सकती है। कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा। आपके लिए टाइम शुभ माना जा रहा है। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। हेल्थ पर ध्यान दें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि की मार्गी चाल लाभदायक साबित हो सकती है। इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं। जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 26 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें
ये भी पढ़ें:कल से इन राशियों का चमकेगा भाग्य, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर देगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:कल सूर्य गोचर होगा राहु के नक्षत्र में, इन 3 राशियों को होगा फायदा ही फायदा
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shani gochar Saturn Transit Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने