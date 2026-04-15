जल्द ही बुध के नक्षत्र में एंटर करेंगे शनि, इन 3 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद
Shani Rashifal Saturn Transit 2026 : शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जितना कि राशि परिवर्तन। शनि की चाल बदलने से करियर में बदलाव, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अनुशासन और मेहनत रंग लाती है।
Shani Rashifal Saturn Transit 2026, शनि का नक्षत्र गोचर राशिफल : शनि ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में धीमी स्पीड में राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जितना कि राशि परिवर्तन। इस समय शनि उत्तरभाद्रपद नक्षत्र और गुरु की राशि मीन में विराजमान हैं। जल्द ही शनि अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। शनि के नक्षत्र गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित हो सकती है। शनि की चाल बदलने से करियर में बदलाव, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अनुशासन और मेहनत रंग लाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कर्मफलदाता शनि ग्रह मई के महीने में 17 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि का ये गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से रेवती नक्षत्र में होगा। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ऐसे में बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर करना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में, जिन्हें शनि के नक्षत्र गोचर से लाभ हो सकता है-
जल्द ही बुध के नक्षत्र में एंटर करेंगे शनि, इन 3 राशियों के जीवन में होगा आनंद ही आनंद
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर करना मिथुन राशि के जातकों को अच्छी खबर दे सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच संबंध गहरे होंगे। भूमि, भवन में निवेश करने का अच्छा मौका है। विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी भरपूर रहेगी। साथ ही व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं।
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर करना वृषभ राशि के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। करियर में कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी करने वालो के प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहने वाली है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
मीन राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
मीन राशि वालों के लिए बुध के रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर करना बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है। बॉस का सपोर्ट मिलेगा। परिवार और बच्चों संग अच्छा समय बीतेगा। धन लाभ होने के भी योग नजर आ रहे हैं। यह समय निवेश करने के लिए अच्छा माना जा रहा है। दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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