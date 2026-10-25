अगले 106 दिन में 3 राशियों की लाइफ में खुशियों की बौछार, शनि गोचर में करें उपाय
Shani Rashifal Saturn Transit constellation 2026-2027 : इस समय शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में विराजमान हैं। आज से लगभग 106 दिनों तक शनि का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही होगा, जिससे कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।
Shani Rashifal Saturn Transit constellation, शनि का राशिफल : क्या आपकी राशि को शनि लाभ देने वाले हैं? शनि ग्रह को न्याय के देवता का दर्जा दिया गया है। जब भी शनि गोचर करते हैं, हर एक राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। शनि की चाल बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है। शनि ने इस साल नक्षत्र परिवर्तन किया है। हाल ही में शनि ने खुद के नक्षत्र में प्रवेश किया है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आज से लगभग 106 दिनों तक शनि का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही होगा। इस समय शनि वक्री हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद में विराजमान हैं। अगले साल 2027 में फरवरी के महीने में शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ऐसे में शनि का ये गोचर कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आने वाला है। जानें पंडित जी से शनि के गोचर करने से किन राशि के जातकों को शुभ समाचार मिल सकते हैं -
अगले 106 दिन में 3 राशियों की लाइफ में खुशियों की बौछार, शनि गोचर में करें उपाय
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना तीन राशि के जातकों के लिए लाभदायक और शुभ समय लाने वाला साबित हो सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की चाल से अगले 106 दिन कैसे रहेंगे?
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि की चाल से अगले 106 दिन शानदार साबित हो सकते हैं। लाइफ में आपके खुशियां आएंगी। धन के मामले में कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
तुला राशि के जातकों के लिए शनि की चाल से अगले 106 दिन कैसे रहेंगे?
तुला राशि के जातकों के लिए शनि की चाल से अगले 106 दिन शुभ माने जा रहे हैं। खुश महसूस करेंगे। जीवन में चल रहा तनाव कम होगा। पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी।
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की चाल से अगले 106 दिन कैसे रहेंगे?
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की चाल से अगले 106 दिन पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। धन की दिक्कतों का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लव लाइफ में आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे।
शनि गोचर में क्या उपाय करें?
- श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करें।
- तामसिक भोजन का सेवन न करें।
- नौकर या अपने से छोटे पद वालों के साथ सही और अच्छा व्यवहार रखें।
- शनि चालीसा का विधिवत पाठ करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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