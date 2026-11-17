2027 में शनि 4 राशियों को देंगे मेहनत का फल, 3 बार बदलेगी सैटर्न की चाल
Shani Rashifal Saturn Transit 2027 : आने वाले साल में शनि तीन बार अपना नक्षत्र बदलते दिखेंगे। शनि जिस भी राशि या नक्षत्र में रहते हैं अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। ऐसे में शनि कुछ राशियों को लाभ देने वाले हैं।
Shani Rashifal Saturn Transit 2027 : शनि जिस भी राशि या नक्षत्र में रहते हैं अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। इस समय शनि का राशि गोचर गुरु की मीन राशि में हो रहा है। शनि की चाल मेष राशि से लेकर मीन राशि पर आपका इफेक्ट डालेगी। शनि इस टाइम उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये नक्षत्र शनि का नक्षत्र माना जाता है। आने वाले साल में शनि तीन बार अपना नक्षत्र बदलते दिखेंगे। सबसे पहले शनि का नक्षत्र गोचर रेवती नक्षत्र में होगा। यह गोचर फरवरी, 2027 में होगा। इसके बाद शनि अश्विनी नक्षत्र में जून के महीने में प्रवेश करेंगे। फिर शनि का नक्षत्र गोचर फिर रेवती नक्षत्र में होगा। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध जाते हैं। वहीं, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु माने जाते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के नक्षत्र बदलने से 2027 में किन राशियों का समय शानदार रहेगा-
2027 में शनि 4 राशियों को देंगे मेहनत का फल, 3 बार बदलेगी सैटर्न की चाल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, साल 2027 में शनि के नक्षत्र गोचर करने से लगभग 4 राशियों को लाभ देखने को मिलेगा।
1- शनि का नक्षत्र गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?
मकर राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना लाभकारी साबित होगा। नौकरी करने वालों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मुनाफा मिलने के योग हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। करियर में आपके काम की तारीफ होगी।
2- शनि का नक्षत्र गोचर करना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। व्यापार की स्थिति दुरुस्त रहने वाली है। जीवन में आ रही तकलीफे धीरे- धीरे दूर होने लगेगी। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मेहनत का फल मिलेगा।
3- शनि का नक्षत्र गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना शानदार साबित होगा। आर्थिक सिचूऐशन में पहले के मुकाबले सुधार नजर आ सकता है। समाज में मान- सम्मान भी कमा सकते हैं। घर-परिवार की सुख- शांति भी बनी रहेगी।
4- शनि का नक्षत्र गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना शुभ साबित होगा। पूजा- पाठ में मन लगाए रखना बेहतर रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अपने करियर में सफलता हासिल करेंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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