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अगले 4 महीने में इन 3 राशियों को मिलेगी बड़ी खबर, शनि गोचर से होगा बंपर फायदा

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Rashifal Saturn Transit 2026 shani ka gochar : शनि की चाल का असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है। शनि के इस गोचर से कुछ राशियों को खुशखबरी मिल सकती है तो कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय की शुरुआत भी हो सकती है।

अगले 4 महीने में इन 3 राशियों को मिलेगी बड़ी खबर, शनि गोचर से होगा बंपर फायदा

Shani Rashifal Saturn Transit 2026 shani ka gochar, शनि का राशिफल : शनि न्याय प्रिय ग्रह माने जाते हैं। शनि की चाल का असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय मीन राशि में कर्मफल दाता शनि विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, रेवती नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। इस साल 9 अक्टूबर 2026 तक शनि का गोचर बुध के रेवती नक्षत्र में होगा। शनि के इस गोचर से कुछ राशियों को खुशखबरी मिल सकती है तो कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं बुध के रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है-

अगले 4 महीने में इन 3 राशियों को मिलेगी बड़ी खबर, शनि गोचर से होगा बंपर फायदा

मेष राशि के जातकों के लिए कर्मफल दाता शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से मेष राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। कारोबारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। नई जॉब मिलने के योग हैं। धन का आगमन होगा। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारियों, कला, मीडिया और फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ रहेगा।

कर्क राशि के जातकों के लिए कर्मफल दाता शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से कर्क राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सिंगल लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। पार्टनरशिप में भी लाभ मिलने की संभावना है।

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्मफल दाता शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?

रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ मिलने की पूरी संभावना है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। शनि ग्रह के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यात्रा में लाभ होगा। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा। करियर में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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