अगले 4 महीने में इन 3 राशियों को मिलेगी बड़ी खबर, शनि गोचर से होगा बंपर फायदा

अगले 4 महीने में इन 3 राशियों को मिलेगी बड़ी खबर, शनि गोचर से होगा बंपर फायदा
Shani Rashifal Saturn Transit 2026 shani ka gochar : शनि की चाल का असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है। शनि के इस गोचर से कुछ राशियों को खुशखबरी मिल सकती है तो कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय की शुरुआत भी हो सकती है।
Shani Rashifal Saturn Transit 2026 shani ka gochar, शनि का राशिफल : शनि न्याय प्रिय ग्रह माने जाते हैं। शनि की चाल का असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय मीन राशि में कर्मफल दाता शनि विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, रेवती नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। इस साल 9 अक्टूबर 2026 तक शनि का गोचर बुध के रेवती नक्षत्र में होगा। शनि के इस गोचर से कुछ राशियों को खुशखबरी मिल सकती है तो कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं बुध के रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है-
अगले 4 महीने में इन 3 राशियों को मिलेगी बड़ी खबर, शनि गोचर से होगा बंपर फायदा
मेष राशि के जातकों के लिए कर्मफल दाता शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से मेष राशि के जातकों को फायदा हो सकता है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। कारोबारियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। नई जॉब मिलने के योग हैं। धन का आगमन होगा। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारियों, कला, मीडिया और फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ रहेगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए कर्मफल दाता शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से कर्क राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। सिंगल लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धर्म-कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। पार्टनरशिप में भी लाभ मिलने की संभावना है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्मफल दाता शनि ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा?
रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ मिलने की पूरी संभावना है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। शनि ग्रह के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यात्रा में लाभ होगा। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा। करियर में सफलता मिलने के साथ-साथ दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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