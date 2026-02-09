146 दिन तक इन राशियों पर होगी खुशियों की बारिश, शनि की चाल बदलने से बदलेगा भाग्य

Hindustan Hindi News
Shani Rashifal Saturn transit 2026 : शनि देव इस समय मीन राशि में विराजमान हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध के रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ मिल सकता है।  

Feb 09, 2026 05:14 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Shani Rashifal Saturn transit 2026: शनि का राशि परिवर्तन ही नहीं बल्कि नक्षत्र परिवर्तन भी खास माना जाता है। शनि के नक्षत्र बदलने से सभी 12 राशियों पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। शनि की बदलती चाल हर एक राशि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि देव इस समय मीन राशि में विराजमान हैं और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 मई 2026 के दिन शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इसके बाद शनि का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 9 अक्टूबर 2026 के दिन होगा। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध हैं। ऐसे में आइए जानते हैं बुध के रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से किन राशियों को जबरदस्त लाभ मिल सकता है-

धनु राशि के लिए रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से धनु राशि को लाभ हो सकता है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे। छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे। लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा। आकस्मिक धन-लाभ भी हो सकता है।

सिंह राशि के लिए रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से सिंह राशि को फायदा हो सकता है। आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ में सुधार होगा। व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है। घर में सुख और शांति बनी रहेगी। वहीं, धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा।

मकर राशि के लिए रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर कैसा रहेगा?

बुध के रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर करने से मकर राशि को अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन की मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। नए मौके हाथ लगेंगे। करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। वहीं, आपको जंक फूड से दूर रहना चाहिए और हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं।

शनि के बुरे प्रभाव को कम करने के उपाय

1- हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की विधिवत पूजा करें रोजाना भागवत गीता का पाठ करें

2- रोजाना हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें

3- नौकरों के साथ गलत व्यवहार न करें

4- बूढ़े बुजुर्ग के साथ गलत व्यवहार न करें

5- शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं

6- शनिवार को काले तिल का दान करें

7- गरीबों की मदद करें और उन्हें भोजन कराएं

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

