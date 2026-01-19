Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Rashifal Saturn Transit 2026 Good luck shower on these zodiacs for next four months Shani Nakshatra Parivartan
अगले 4 महीने तक इन राशियों पर बरसेगा गुड लक, कल से शनि गोचर कर देंगे फायदा ही फायदा

अगले 4 महीने तक इन राशियों पर बरसेगा गुड लक, कल से शनि गोचर कर देंगे फायदा ही फायदा

संक्षेप:

Shani Rashifal Saturn Transit 2026: शनि ही ऐसे ग्रह हैं, जो बेहद ही स्लो स्पीड में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। मंगलवार को शनि की चाल बदलेगी। शनि स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिससे कुछ राशियां मालामाल होने वाली हैं।

Jan 19, 2026 02:45 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Shani Rashifal Saturn Transit 2026, शनि नक्षत्र परिवर्तन: शनि क्रूर और कर्मफलदाता के नाम से जाने जाते हैं। शनि की चाल मेष राशि से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालती है। सभी ग्रहों के एक शनि ही ऐसे ग्रह हैं, जो बेहद ही स्लो स्पीड में राशि और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। ऐसे में शनि का गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय शनि गुरु की मीन राशि में बैठे हुए हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कल मंगलवार को शनि अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 जनवरी, 2026, को दोपहर के 12 बजकर 13 मिनट पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा। इस बार शनि स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। शनि इस नक्षत्र में 17 मई 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अगले 4 महीने तक इन राशियों पर बरसेगा गुड लक, कल से शनि गोचर कर देंगे फायदा ही फायदा

मिथुन राशि

शनि का स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

  • जीवन की मुश्किलें धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी।
  • नए मौके हाथ लगेंगे।
  • करियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा।
  • प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं।
  • आपको जंक फूड्स से दूर रहना चाहिए और हेल्थ पर फोकस करना चाहिए।
  • किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:बुध का गोचर कुंभ राशि में, इन 3 राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ
ये भी पढ़ें:इन राशियों के लिए 19 से 25 जनवरी का टाइम लाएगा बड़े बदलाव, शनि गोचर देगा लाभ

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि का स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकती है।

  • तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
  • कुछ लोग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं।
  • जॉब कर रहे लोगों को कई नए टास्क मिलेंगे।
  • छोटी-मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे।
  • लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है।

वृश्चिक राशि

शनि का स्वयं के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

  • आपको अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा।
  • हेल्थ में सुधार होगा।
  • व्यापारियों को नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है।
  • घर में सुख और शांति बनी रहेगी।
  • धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:लव राशिफल: 19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Shani gochar Shani Nakshatra Parivartan Saturn Transit
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने