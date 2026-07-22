5 दिन बाद से इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा लाभ
Shani Rashifal Saturn Transit 2026 : कुछ राशियों के लिए शनि वक्री होकर राहत का समय लेकर आने वाले हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं वक्री शनि किन राशियों के लिए अच्छे दिन ला रहे हैं और शनि शांति के कुछ उपाय-
Shani Rashifal Saturn Transit 2026, वक्री शनि राशिफल : वक्री चाल में शनि का गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है।शनि कर्मों के फल दाता हैं। ये क्रूर ग्रह के तौर पर भी देखे जाते हैं। गुरु की मीन राशि में बैठे शनि इस समय सीधी चाल चल रहे हैं। जल्द ही शनि उलटी चाल चलने वाले हैं। शनि का वक्री चाल में गोचर काफी खास रहने वाला है। हिन्दू पंचांग के मुताबिक, शनि 138 दिन के लिए 27 जुलाई 2026 से उल्टी चाल चलकर वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। रात में लगभग 01:25 मिनट के आस-पास शनि का वक्री गोचर शुरू होगा। शनि की वक्री चाल 10 दिसंबर तक रहने वाली है। ऐसे में कुछ राशियों के लिए शनि वक्री होकर राहत का समय लेकर आने वाले हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं वक्री शनि किन राशियों के लिए अच्छे दिन ला रहे हैं और शनि के कुछ उपाय-
5 दिन बाद से इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि गोचर से होगा लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का वक्री होना मिथुन राशि, कर्क राशि, और कन्या राशि के लिए अच्छे दिन लेकर आ सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?
वक्री चाल में शनि का गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। व्यापार में कई नए अवसर आपके दरवाजा पर दस्तक देंगे। फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। इंकम और अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आपको कई अच्छे मौके मिल सकते हैं। यह आप पर है कि आप कौन सा डिसीजन कब लेते हैं।
कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?
वक्री चाल में शनि का गोचर करना कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना न भूलें। करियर में आपको अपने बॉस का भरपूर साथ मिलेगा। ग्लोइंग और हेल्दी बने रहने के लिए जंक फूड से दूर रहें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?
वक्री चाल में शनि का गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। रिसर्च और सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कई नए टास्क भी मिलेंगे। रिसर्च करके फाइनेंशियली लिए गए डिसीजन लाभकारी साबित होंगे।
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?
वक्री चाल में शनि का गोचर करना कन्या राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में है उनका सपना पूरा होने की प्रबल संभावना है। हेल्दी डाइट लेकर और हाइड्रेटेड रहकर स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकते हैं।
वक्री शनि के दौरान क्या उपाय करें?
शनि के वक्री होने के दौरान आपको शिव जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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