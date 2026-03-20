Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

40 दिन तक अस्त रहने के बाद शनि होंगे उदय, इन 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बौछार

Mar 20, 2026 09:36 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Shani Rashifal Saturn Rise in 2026 : शनि जब चाल में बदलाव करते हैं तो सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। शनि देव का उदित अवस्था में गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

40 दिन तक अस्त रहने के बाद शनि होंगे उदय, इन 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बौछार

Shani Rashifal Saturn Rise, शनि उदय राशिफल: शनि देव समय-समय पर अपनी चाल बदलते रहते हैं। शनि कर्मफलदाता हैं, जिनका गोचर ज्योतिष की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि जब चाल में बदलाव करते हैं तो सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस समय मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी ग्रह गुरु हैं। शनि इस समय अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में शनि देव अस्त से उदय होने वाले हैं। शनि देव का उदित अवस्था में गोचर करना कुछ राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है तो कुछ राशियों की दिक्कतें भी बढ़ा सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 22 अप्रैल, 2026 को सुबह में 04 बजकर 49 मिनट पर शनि देव उदित अवस्था में गोचर करना शुरू करेंगे। लगभग 40 दिनों के बाद शनि देव अस्त से उदय होने जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि देव के इस गोचर से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

40 दिन तक अस्त रहने के बाद शनि होंगे उदय, इन 3 राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बौछार

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का उदित अवस्था में गोचर करना कैसा रहेगा?

शनि देव के उदित अवस्था में गोचर करने से मिथुन राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। आपकी इंकम बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कई ऐसे टास्क मिलेंगे, जो उनके प्रमोशन का कारण भी बन सकते हैं। किसी दोस्त से मुलाकात होना भी संभव है। जीवनसाथी के साथ कुछ सुखद पल भी बिता सकते हैं।

ये भी पढ़ें:23 दिन बाद बुध का मार्गी गोचर, कल से इन 3 राशियों को करियर व बिजनेस में होगा लाभ
ये भी पढ़ें:नवरात्रि का तीसरा दिन कल, इस मुहूर्त में करें मां चन्द्रघंटा की पूजा, पढ़ें मंत्र

मकर राशि के जातकों के लिए शनि का उदित अवस्था में गोचर करना कैसा रहेगा?

मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव का उदित अवस्था में गोचर करना बेहद ही शुभ माना जा रहा है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए दिन का पहला पहर शुभ माना जा रहा है। सालों से रुके हुए काम आपके धीरे-धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों को बॉस का भरपूर साथ मिलेगा।

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का उदित अवस्था में गोचर करना कैसा रहेगा?

शनि देव के उदित अवस्था में गोचर करने से वृषभ राशि वालों के लिए समय फायदेमंद माना जा रहा है। बिजनेस कर रहे लोगों को नए इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ अच्छे पल बिताएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त अच्छा माना जा रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:21 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 21 मार्च: मेष राशि आज कमाई करने पर करें फोकस, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Saturn Transit Rashifal Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने