Shani Rashifal Saturn Horoscope: जुलाई के महीने से शनि वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं, जिससे सभी 12 राशियों पर इम्पैक्ट होगा। ऐसे में शनि के वक्री चाल में गोचर करने से कुछ राशियों को जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है।

Shani Rashifal Saturn Horoscope: शनि की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों के लिए आने वाला समय बेहद ही लाभकारी रहने वाला है। शनि कर्मफलदाता के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी चाल का असर सभी राशियों पर पड़ता है। जुलाई के महीने से शनि वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं, जिससे सभी 12 राशियों पर इम्पैक्ट होगा। वक्री से मार्गी होने का सफर शनि 28 नवंबर के दिन सुबह के समय पूरा करेंगे। ऐसे में 27 नवंबर तक वक्री अवस्था में शनि गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं शनि के उलटी चाल में गोचर करने से किन राशियों की किस्मत पलट सकती है-

शनि की चाल मचाएगी खूब धमाल, 27 नवंबर तक 3 राशियों को खूब होगा लाभ मिथुन राशि मीन राशि में वक्री शनि मिथुन राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को करियर लाइफ में कई टास्क मिल सकते हैं, जो आपकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। आर्थिक लाभ होने की संभावना काफी ज्यादा है। व्यापारियों को कई अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan

कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए मीन राशि में वक्री शनि गुड न्यूज ला सकते हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सेहत में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव बना रहेगा। इसलिए हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं, परिवार के सदस्यों के साथ घूमने भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

सिंह राशि मीन राशि में वक्री शनि सिंह राशि के लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनि के शुभ प्रभाव से कई कार्यो में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है। वहीं, इन्वेस्टमेंट के कई नए ऑप्शन इस दौरान आपको मिल सकते हैं।