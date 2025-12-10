संक्षेप: Shani Rashifal Saturn Horoscope 2026: राशि तो नहीं लेकिन शनि 2026 में वक्री, मार्गी, उदय और अस्त होते रहेंगे। इसके साथ कई ग्रहों के साथ युति और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। ऐसे में शनि की चाल से कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।

Shani Rashifal Saturn Horoscope 2026: शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं। समय-समय शनि अपनी चाल में बदलाव करते रहते है, शनि का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि आने वाले साल में भी मीन राशि में ही रहने वाले हैं। राशि तो नहीं लेकिन शनि 2026 में वक्री, मार्गी, उदय और अस्त होते रहेंगे। इसके साथ कई ग्रहों के साथ युति और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। आने वाले नए साल में शनि की चाल से सभी 12 राशियों पर इम्पैक्ट होगा। साल 2026 में शनि उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। वहीं, 40 दिनों तक शनि अस्त और 138 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। आइए जानते हैं 2026 में शनि के गोचर करने से किन राशियों की किस्मत पलटने वाली है-

अगले 12 महीने तुला समेत इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि की चाल देगी जबरदस्त लाभ धनु राशि धनु राशि के लोगों को 2026 में शनि के गोचर करने से प्रॉफिट मिल सकता है।

आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं, जिन्हें आपको बखूबी निभाना होगा।

समृद्धि का आगमन होगा।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

मिथुन राशि 2026 में शनि के गोचर करना मिथुन राशि वालों आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी।

शनि के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है।

तुला राशि तुला राशि वालों 2026 में शनि के गोचर करना आपके लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा।

आकस्मिक पैसे मिलने के योग हैं।

इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें।