Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Rashifal Saturn Horoscope 2026 Shani Gochar in meen rashi Saturn in pisces These zodiacs will get happiness
अगले 12 महीने तुला समेत इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि की चाल देगी जबरदस्त लाभ

अगले 12 महीने तुला समेत इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि की चाल देगी जबरदस्त लाभ

संक्षेप:

Shani Rashifal Saturn Horoscope 2026: राशि तो नहीं लेकिन शनि 2026 में वक्री, मार्गी, उदय और अस्त होते रहेंगे। इसके साथ कई ग्रहों के साथ युति और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। ऐसे में शनि की चाल से कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।

Dec 10, 2025 12:31 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Shani Rashifal Saturn Horoscope 2026: शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं। समय-समय शनि अपनी चाल में बदलाव करते रहते है, शनि का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि आने वाले साल में भी मीन राशि में ही रहने वाले हैं। राशि तो नहीं लेकिन शनि 2026 में वक्री, मार्गी, उदय और अस्त होते रहेंगे। इसके साथ कई ग्रहों के साथ युति और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। आने वाले नए साल में शनि की चाल से सभी 12 राशियों पर इम्पैक्ट होगा। साल 2026 में शनि उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। वहीं, 40 दिनों तक शनि अस्त और 138 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। आइए जानते हैं 2026 में शनि के गोचर करने से किन राशियों की किस्मत पलटने वाली है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अगले 12 महीने तुला समेत इन राशियों की झोली में खुशियां ही खुशियां, शनि की चाल देगी जबरदस्त लाभ

धनु राशि

धनु राशि के लोगों को 2026 में शनि के गोचर करने से प्रॉफिट मिल सकता है।

आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं, जिन्हें आपको बखूबी निभाना होगा।

समृद्धि का आगमन होगा।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

read moreये भी पढ़ें:
गुरु की धनु राशि में शुक्र की चाल दिखाएगी कमाल, इन 3 राशियों पर होगी धन की वर्षा
लव राशिफल: 10 दिसंबर को मेष समेत 12 राशियों का दिन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि

2026 में शनि के गोचर करना मिथुन राशि वालों आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी।

शनि के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है।

तुला राशि

तुला राशि वालों 2026 में शनि के गोचर करना आपके लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा।

आकस्मिक पैसे मिलने के योग हैं।

इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें।

read moreये भी पढ़ें:
राहु, बुध का शनि की राशि कुंभ में होगा गोचर, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
कल से 20 दिसंबर तक इन राशियों को होगा लाभ ही लाभ, शनि के नक्षत्र में बुध गोचर

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने