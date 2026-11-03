शनि मार्गी का 3 राशियों पर असर, शनि साढ़ेसाती, शनि महादशा और अंतर्दशा में क्या करें
शनि मार्गी का क्या असर राशियों पर होगा। शनि की महादशा, अंतर्दशा और शनि की साढ़ेसाती में क्या उपाय करना चाहिए।
शनि 11 दिसबंर को मार्गी होने वाले हैं। शनि के मार्गी होने का मतलब है कि शनि मार्गी होने का मतलब यह नहीं है कि आप शनि के सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन शनि के मार्गी होने का मतलब है कि आपके ऊपर शनि के अगर अशुभ प्रभाव हैं तो उसके असर आप पर कम होंगे। शनि मार्गी होने पर शनि की अशुभता कम होगी और शुभ प्रभावों का असर होगा। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती है तो आपको कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि शनि इससे पहले जुलाई में वक्री हुई थे, अब दिसंबर में मार्गी होंगे और अगले साल 27 जून को शनि मेष राशि में गोचर करेंगे। इससे तीन राशियों के लिए अच्छे लाभ के योग बनेंगे।
किन राशियों को शनि के मार्गी से क्या लाभ
कुंभ राशि वालों को शनि मार्गी का अच्छा असर होगा। आपके लिए इनकम के अच्छे सोर्स बनेंगे। आपका पैसा इस समय जो पहले डूबा हुआ था, अब वो आगे आपको मिलेगा। शनि की साढ़ेसाती से आपके फैसले आपको गलत लग सकते हैं। आपके लिए चीजें अच्छी हो जाएगीं। खर्चों को आप बचा सकते हैं।
मकर राशि से शनि की साढ़ेसाती पहले हटी थी, लेकिन इस राशि पर साढ़ेसाती हटने से आपके लिए चीजें पहले से सरल हो गई हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी किसी को नहीं देनी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इससे आपको और भी जिम्मेदारी और आर्थिक संपन्नता मिलेगी।
मेष राशि के लिए भी समय अच्छा है। आपकी नौकरी के लिए जो परेशानी आ रहीं थीं, वो अब कम हो सकती हैं। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा।
शनि साढ़ेसाती, शनि महादशी और अंतर्दशा में क्या करें
19 साल तक शनि की महादशा रहती है, अंतर्दशा का मतलब है कि ग्रहों की दशाएं थोड़े समय के लिए होती हैं। कुंडली में फल इनके अनुसार ही मिलता है। शनि की साढ़ेसाती को समझने के लिए आपको शनि को समझना होगा। आपकी जो जन्म राशि है उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे जब आता है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की साढ़ेसाती के लिए उपाय पहले से ही कर लेने चाहिए इसके लिए तेल का दान, जूते छाता, दिव्यांग लोगों को दवा जूते, कपड़े का दान, गाय की सेवा अधिक से अधिक, दिन में दो बार स्नान करना चाहिए। अच्छे से रहना चाहिए। ना अंदर के कपड़े ना बार के कपड़े फटे हुए हों। चमड़े की चीजों का दान करें पहना करें। काले रंग के कपड़ों का ना पहनें। सबह जल्दी उठे, सूर्य की उपासना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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