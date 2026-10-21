आज से 2 दिन बाद चांदी जैसी चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, शनि-चंद्र गोचर देंगे प्रॉफिट
Shani Rashifal Moon Transit Saturn in Pisces Chandra Gochar 2026: इस समय चंद्र ग्रह शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। जल्दी ही चंद्रमा का गोचर गुरु की राशि में होने जा रहा है। चंद के इस गोचर से कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाली है।
Shani Rashifal Moon Transit in Pisces Chandra Gochar, मीन राशि में शनि और चंद्र गोचर का राशिफल : चंद्र ग्रह की चाल में बदलाव बहुत तेजी से होता है। मन और फीलिंग्स के कारक चंद्रमा माने जाते हैं। सभी 12 ग्रहों में चंद्रमा सबसे तीज स्पीड में राशि बदलते हैं। इस समय चंद्र ग्रह शनि की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। जल्दी ही चंद्रमा का गोचर गुरु की राशि में होने जा रहा है। चंद्र का कुंभ राशि से मीन राशि में एंटर करना कुछ राशियों के लिए शानदार दिन लाने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 के दिन दोपहर में 3 बजकर 3 मिनट पर चंद्रमा मीन राशि में एंटर करेंगे। मन के कारक चंद्रमा का गोचर मीन राशि में 25 अक्टूबर 2026 की शाम तक होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होने से किन राशियों का भाग्य निखर सकता है -
आज से 2 दिन बाद चांदी जैसी चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, शनि-चंद्र गोचर देंगे प्रॉफिट
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मीन राशि में चंद्र के गोचर से शनि और चंद्रमा की युति बनेगी, जिससे लगभग 3 राशियों को लाभ हो सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि और चंद्र का गोचर करना कैसा साबित होगा?
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि और चंद्र का मीन राशि में गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर लाभ और समृद्धि ला सकता है। अच्छी खबर मिल सकती है।
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि और चंद्र का गोचर करना कैसा साबित होगा?
कन्या राशि के जातकों के लिए शनि और चंद्र का मीन राशि में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो परिवार और घर से संबंधित मामलों में वृद्धि चाहते हैं।
मकर राशि के जातकों के लिए शनि और चंद्र का गोचर करना कैसा साबित होगा?
मकर राशि के जातकों के लिए शनि और चंद्र का मीन राशि में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता महसूस करेंगे। करियर में उन्नति और सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है। संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत करने या पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक अनुकूल समय रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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