शनि, बुध मिलकर करेंगे धमाल, 7 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी
Shani rashifal mercury transit Saturn 2026 : बुध का मार्गी होना और शनि का वक्री होना कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं बुध की मार्गी चाल और वक्री शनि किन राशियों के लिए लकी साबित होने वाले हैं-
Shani rashifal mercury transit Saturn, शनि वक्री, बुध मार्गी राशिफल : ज्योतिष विद्या के अनुसार, बुध ग्रह बातचीत, बिजनेस, शिक्षा और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। वहीं शनि ग्रह कर्मफलदाता और न्याय प्रिय ग्रह माने जाते हैं। जल्द ही शनि वक्री और बुध मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। शनि और बुध की मजबूत स्थिति व्यक्ति की किस्मत चमका सकती है। ऐसे व्यक्ति को शांति -समृद्धि पाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस समय शनि मीन राशि और बुध मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 24 जुलाई के दिन सुबह में 4 बजकर 27 मिनट पर बुध मार्गी होने जा रहे हैं। शनि का वक्री गोचर 27 जुलाई को होगा। बुध का मार्गी होना और शनि का वक्री होना कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध की मार्गी चाल और वक्री शनि किन राशियों के लिए लकी साबित होने वाले हैं-
शनि, बुध मिलकर करेंगे धमाल, 7 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी
शनि का वक्री होना किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी?
ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि जब उलटी चाल चलना शुरू करेंगे तो सिंह राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, और धनु राशि के लोगों को लाभ देंगे। आपकी सभी रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे। सुख-संपदा का लाभ मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा।
मार्गी चाल में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर करना किन राशियों को लाभ देगा?
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध का मार्गी चाल में गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ग्रहों के राजकुमार बुध की सीधी चाल से तुला राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और कन्या राशि को लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध के इस गोचर के प्रभाव से इंकम बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। धन का आगमन ऐसी जगहों से होगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। करियर की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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