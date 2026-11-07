दिवाली कल 5 राशियों पर झमाझम होगी धन की बरसात, वक्री शनि देंगे खुशखबरी
Shani Rashifal Diwali 2026 Saturn Transit: दिवाली के दिन वक्री शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। पंडित जी से जानें दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल किन राशियों को मालामाल करने वाली है।
Shani Rashifal Diwali 2026 Saturn Transit: इस साल दिवाली के दिन शनि उलटी चाल चलने वाले हैं। न्याय के देवता शनि इस समय वक्री हैं और गुरु की राशि में बैठे हैं। शनि की उलटी चाल बेहद पॉवरफुल मानी जाती है। शनि के वक्री होने से कुछ राशियां पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगी। वहीं, शनि की वक्री चाल कुछ राशियों के लिए मुश्किल समय का निर्माण भी करेगी। मीन राशि के शनि इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। दिवाली के दिन शनि का वक्री चाल में गोचर करना सभी बारह राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। शनि न्याय, कर्म, अनुशासन और उम्र के कारक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। दिवाली के दिन वक्री शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल किन राशियों को लाभ देने वाली है -
दिवाली कल 5 राशियों पर झमाझम होगी धन की बरसात, वक्री शनि देंगे खुशखबरी
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल से लगभग 5 राशियों के जातकों को लाभ होने वाला है।
1- वृषभ राशि के जातकों के लिए दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल कैसी रहेगी?
दिवाली के दिन शनि का उलटी चाल में गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। पैसों के मामले में लाभ मिलेगा। आपके सालों से रुके हुए काम शुरू हो सकते हैं। यात्रा करनी पड़ सकती है।
2- मिथुन राशि के जातकों के लिए दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल कैसी रहेगी?
दिवाली के दिन शनि का उलटी चाल में गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। पैसों का आगमन होगा। संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना दिख रही है। दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
3- कन्या राशि के जातकों के लिए दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल कैसी रहेगी?
दिवाली के दिन शनि का उलटी चाल में गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। मां की सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
4- तुला राशि के जातकों के लिए दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल कैसी रहेगी?
दिवाली के दिन शनि का उलटी चाल में गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। धन की हालत में सुधार होगा। आपको जीत हासिल हो सकती है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।
5- मकर राशि के जातकों के लिए दिवाली के दिन शनि की वक्री चाल कैसी रहेगी?
दिवाली के दिन शनि का उलटी चाल में गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए शानदार साबित मानी जाती है। धन लाभ हो सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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