अगस्त में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, करियर और धन में मिल सकते हैं शुभ संकेत
Shani Rashifal August 2026: अगस्त 2026 में शनि की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर रहेगा, लेकिन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के लोगों के लिए यह समय अपेक्षाकृत शुभ माना जा रहा है। इस दौरान नौकरी, कारोबार, धन और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं।
Shani Rashifal August 2026: अगस्त में शनि की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी को मेहनत का फल मिलेगा तो किसी को धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। ज्योतिष के अनुसार, इस महीने 5 राशियों के लिए शनि अपेक्षाकृत शुभ फल दे सकते हैं। इन लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों के मामलों में अच्छे संकेत मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं किन राशियों के लिए अगस्त का महीना बेहतर रहने की उम्मीद है-
वृषभ राशि- अगस्त में वृषभ राशि के लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में पुराने रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। अगर लंबे समय से किसी काम में अड़चन आ रही थी तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए अगस्त नए मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। खर्च रहेंगे, लेकिन आय भी बढ़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलने से कई काम आसान होंगे।
कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों के लिए यह महीना कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है। कारोबार में धीरे-धीरे फायदा बढ़ने के संकेत हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। किसी नए काम की शुरुआत करने का भी मौका मिल सकता है।
तुला राशि- तुला राशि के लोगों के लिए अगस्त राहत भरा महीना साबित हो सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है।
मकर राशि- मकर राशि के लोगों को इस महीने मेहनत का पूरा लाभ मिल सकता है। नौकरी में पद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकते हैं। कारोबार में मुनाफा होने की उम्मीद है। रुका हुआ पैसा मिलने के भी संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि