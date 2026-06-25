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शनि का तांबे का पाया किन राशियों को देगा लाभ के मौके, साल 2027 में इन राशियों की बल्ले-बल्ले

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Shani Tambe Ka Paya: शनि  जून को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। ऐसे में शनि का तांबे पाया अगले साल किस राशि पर बनेगा , इसके बारे में जानें। 

शनि का तांबे का पाया किन राशियों को देगा लाभ के मौके, साल 2027 में इन राशियों की बल्ले-बल्ले

शनि अभी मीन राशि में हैं और अगले साल जून तक शनि मीन राशि में रहेंगे। इसके बाद शनि मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि के गोचर करने से कई राशियों के लिएचीजें बदलेंगी। शनि का लोहे का पाया और चांदी के पाया के बारे में आप जान चुके हैं, अब आप शनि के तांबे के पाया के बारे में जान सकते हैं। शनि का तांबे का पाया साल 2027 में किस राशि में रहेगा। तांबे का पाया कैसा माना जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आप यहां पढ़ें

जून से पहले किस पर होगा तांबे का पाया

अभी की बात करें तो शनि अभी कन्या, मकर और मिथुन राशि में होगा। लेकिन जून 2027 के बाद स्थिति बदल जाएगी। आपको बता दें कि शनि का तांबे का पाया शुभ माना जाता है। जब किसी राशि पर शनि का तांबे का पाया आता है तो उसके लिए धन लाभ से लेकर समाज में सम्मान, उन्नति के साधन खुलते हैं। इनकम बढ़ती है और हेल्थ सुधर जाती है। अब यहां हम साल 2027 में जिन राशि में शनि का तांबे का पाया रहेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे

शनि के मेष राशि में जाने पर तांबे का पाया किस पर होगा?

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार कुंभ राशि में शुरू होगा। तुला राशि का शुरू होगा, कर्क राशि में शुरू होगा। कर्क राशि में हो जाएगा। इन तीनों राशियों के लिए बिजनेस और नौकरी में स्थितरता के साथ उन्नति बनेगा। आय के नए सोर्स बनेंगे । परिवार और मानसिक सुख में वृद्धि होगी। भाग्यवश धन लाभ होंगे। सामाजिक सम्मान और प्रचिष्ठा में आपके लिए वृद्धि होगी। हेल्थ अच्छी रहेगी।

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2027 में तांबे का पाया का राशियों पर असर?

कुंभ राशि पर तांबे के पाया का असर

इस राशि के लोगों को बिजनेस भागता हुआ नजर आएगा। आपके पास धन होगा। कैश फ्लो भी रहेगा। नौकरी करते हैं तो उन्नति होगी। आपके लिए कई अच्छे योग इस समय बन रहे हैं।

कर्क राशि पर तांबे के पाया का असर

आप हर जगह मजबूती से खड़े नजर आएंगे। आपके फैसले लोग मानेंगे। नई भूमि, घर, वाहन खरीद सकते हैं। आपका कैश फ्लो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

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तुला राशि पर तांबे के पाया का असर

तुला राशि वालों के लिए कानूनी चीजों में अड़चने खत्म होगीं। आपके काम बनेंगे। जो चीजें पहले से खराब थीं, वो भी अब लाभ देंगी। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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