शनि 2026 में इन राशि के लिए रहेंगे टर्निंग प्वाइंट, इन पर रहेगी शनि की तिरछी नजर

संक्षेप: Shani Rashifal 2026 in hindi: नए साल में शनि किन राशियों के लिए रहेंगे टर्निंग प्वाइंट और किन राशियों पर शनि की तिरछी नजर रहेगी। आइए यहां जानें

Shani Rashifal 2026 in hindi: शनि कुछ राशियों के लिए टर्निंग प्वाइंट रहेंगे, वो आपको काफी कुछ सिखाकर भी जाएंगे। शनि स्लो इसलिए चलते हैं, जिससे वो आपको लाइफ में बड़ी चीजें सिखा जाएं। नए साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे, इससे शनि का प्रभाव कई राशियों पर होगा। नए साल में शनि किन राशियों को देने वाले हैं राहत और किन राशियों पर शनि की तिरछी नजर रहेगी। शनि की साढ़ेसाती और शनि की ढैय्या वाली राशियों के लिए भी शनि एक जैसा परिणाम नहीं देंगे। कुंभ वालों को शनि की राहत मिलेगी तो मेष और मीन के लिए अभी मुश्किलें आएंगी।

ऐसे करें शनि से बचने के लिए नए साल 2026 में धनु राशि वालों पर ढैय्या चलेगी। ऐसे में शनि आपको इमोशनली आपको परेशान करेगें, आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आएगीं। घर में आपको तनाव महसूस होगा । ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आप सीक्रेट ना रखें कुछ भी लाइफ में। लवलाइफ में पार्टनर के साथ हर हालत में ईमानदार रहें, ऐसे में शनि के प्रभाव आपके लिए कुछ कम होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा,तो आप अकेले पड़ जाएंगे और जिन पर आप भरोसा करते थे, उनका सपोर्ट भी नहीं मिलेगा।

किस राशि के लिए टर्निंग प्वाइंट होंगे शनि कुंभ के लिए शनि टर्निंग प्वाइंट होगे, आपके लिए गजब का ट्रांसफोर्मेशन होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए कई सालों से शनि का प्रभाव खत्म होने वाला है। शनि की साढ़ेसाती आपके लिए खत्म होने वाली है और आपको अधिक समयजो परेशानियों वाला था, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शनि आपके दूसरे भाव में है, तो आपको पैसों से लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको पहले से अधिक सावधना रहना चाहिए। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और पैसों के मामले में किसी को धोखा ना दें।

रिस्क से बचें सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या रहेगी। ऐसे में आपको बिजनेस में लॉस होने के चांस है। आपके 8वें घर में शनि हैं, तो किसी भी तरह का रिस्क ना लें। आर्थिक तौर पर आपको नुकसान हो सकता है। शनि के कारण आपको बिजनेस में तो लॉस होगा ही साथ ही आपको हेल्थ को लेकर भी खास ध्यान देना होगा।

इन राशियों पर रहेगी शनि की तिरछी नजर मेष राशि वालों के लिए आप इस साल के लिए उतार-चढ़ाव का समय रहेगा। आपको बस सब्र रखना है, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। शनि की साढ़ेसाती की आप पर अभी शुरुआत हुई है। आने वाले सात साल शनि आपको काफी कुछ सिखा जाएगें।

मीन राशि वालो के लिए शनि साढ़ेसाती का साल रहेगा। आपको सपनों में नहीं जीना है। अभी जो हो रहा है, उसे देखें। आपको अभी क्या करना है उस पर ध्यान दें। शनि आपको प्लानिंग पर पानी फेर देंगे।