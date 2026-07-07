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शनि की शत्रु और मित्र राशियों के लिए कैसे रहेंगे 2026 के शेष महीने? पंडित जी से जानें प्रभाव

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shani ka prabhav 2026: न्याय देवता शनि को ज्योतिष में सबसे धीमी गति का ग्रह माना जाता है। शनि के राशि परिवर्तन, वक्री या मार्गी चाल के साथ नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। जानें शनि की शत्रु और मित्र राशियों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2026 तक का समय।

शनि की शत्रु और मित्र राशियों के लिए कैसे रहेंगे 2026 के शेष महीने? पंडित जी से जानें प्रभाव

Shani ka shatru aur mitra rashiyo par prabhav 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय देवता माना जाता है। शनि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार शुभ फल प्रदान करते हैं या अशुभ फलों से दंडित करते हैं। राशि चक्र की सभी 12 राशियों में से कुछ राशियां शनि की मित्र, तो कुछ शत्रु और कुछ तटस्थ राशियां हैं। शनि साल 2026 में कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन और चाल में बदलाव कर मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से शनि के प्रभाव से उनकी शत्रु, मित्र और सम राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई-दिसंबर 2026 तक का समय।

शनि की शत्रु राशियां कौन-कौन सी हैं:

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि को चंद्रमा, मंगल और सूर्य का प्राकृतिक शत्रु माना जाता है। इसलिए चंद्रमा की राशि कर्क, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, सूर्य की सिंह राशि शनि की शत्रु राशियां हैं। शनि इन राशियों में कमजोर या नीच के हो जाते हैं।

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शनि की शत्रु राशि मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक पर प्रभाव:

मेष राशि- मेष राशि वालों को धन हानि के संकेत हैं। इस समय आपके रुपए-पैसे फंस सकते हैं। परिवार से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। परिवार के सदस्य गलतफहमी या अनबन का शिकार हो सकते हैं। यात्राएं फलीभूत नहीं होंगी।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों की सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन भाग्य का साथ कम मिलेगा। कार्यों में रुकावट आएगी या बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। करियर में दिक्कतें आएंगी। सरकारी तंत्र से वाद-विवाद हो सकता है। उच्चाधिकारी के साथ बहस से बचना चाहिए।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों को यह समय बहुत बचकर पार करने की आवश्यकता है। किसी भी काम की शुरुआत से पहले अच्छे से सोच-विचार करना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आएगी। सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।

वृश्चिक राशि- शनि के प्रभाव के कारण वृश्चिक राशि वालों के प्रेम की स्थिति थोड़ी मध्यम हो सकती है। पार्टनर के साथ कहासुनी या अनबन बनी रह सकती है। बच्चों को लेकर मन परेशान रह सकता है। विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। मानसिक परेशानी बनी रह सकती है।

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शनि की मित्र राशियां कौन-सी हैं?

पंडित उपाध्याय के अनुसार, शनि बुध और शुक्र से मित्रता का भाव रखते हैं। इसलिए बुध की मिथुन और कन्या राशि और शुक्र की वृषभ और तुला राशि शनि की मित्र राशियां हैं। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं।

शनि का मित्र राशि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि पर प्रभाव:

वृषभ राशि- वृषभ राशि पर शनि का शुभ प्रभाव रहेगा। इस समय आपकी आय की स्थिति में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। प्रेम-संबंधों में मजबूती आएगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह समय मिला-जुला रहेगा। इस समय आपकी व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी लेकिन अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय कहा जाएगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय वरदान समान साबित हो सकता है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। करियर में अच्छे अवसरों के मिलने की संभावना है। प्रेम विवाह की ओर जा सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे।

तुला राशि- तुला राशि वालों का शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा और शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। पढ़ाई-लिखाई के लिहाज से अत्यंत शुभ समय है। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा।

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शनि की अपनी तटस्थ (सम) राशियों पर कैसा रहेगा शनि का प्रभाव:

ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति (गुरु) को शनि का तटस्थ ग्रह माना जाता है। गुरु की धनु और मीन राशियां शनि की तटस्थ राशियां मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इन राशियों में शनि न ही बहुत अच्छा फल देते हैं और न ही बहुत बुरा। जानें पंडित जी से धनु और मीन राशि पर शनि का प्रभाव।

धनु राशि- धनु राशि वाले पारिवारिक कलह का शिकार हो सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन की स्थिति भी उतार-चढ़ाव वाली हो सकती है। व्यापार में मुनाफा सामान्य रहेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें।

मीन राशि- मीन राशि वालों को इस समय सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी दिक्कत होती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतें, वरना नुकसान के संकेत हैं। करियर में परेशानी या बाधाएं आ सकती हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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