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शनि की उलटी चाल में गोचर देगा जबरदस्त लाभ, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Rashifal 2026 Vakri Shani Horoscope : न्याय प्रिय शनि देव को कर्मफल दाता ग्रह के तौर पर देखा जाता है। शनि हमेशा धीमी चाल में गोचर करते हैं। शनि का ये गोचर कुछ राशियों के लिए बेहतरीन समय लेकर आ सकता है। 

शनि की उलटी चाल में गोचर देगा जबरदस्त लाभ, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

Shani Rashifal 2026 Vakri Shani Horoscope, शनि का राशिफल : शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में न्याय प्रिय ग्रह माने जाते हैं। शनि की चाल में परिवर्तन समय-समय पर होता रहता है। शनि की वक्री चाल उलटी चाल कहलाती है। शनि जब वक्री चाल चलते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में शनि की चाल का प्रभाव हर एक राशि पर देखने को मिल सकता है। न्याय प्रिय शनि देव को कर्मफल दाता ग्रह के तौर पर देखा जाता है। शनि हमेशा धीमी चाल में गोचर करते हैं। शनि वर्तमान समय में मीन राशि में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 27 जुलाई 2026 के दिन शनि उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। इस साल शनि गुरु की मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। कर्मफल दाता शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ और पॉजिटिव माना जा रहा है। इसलिए आइए जानते हैं शनि के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं -

शनि की उलटी चाल में गोचर देगा जबरदस्त लाभ, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?

तुला राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री चाल में गोचर करना फायदा ला सकता है।विद्यार्थियों को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा। पूरी मेहनत के साथ काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री चाल में गोचर करना शुभ परिणाम ला सकता है। निवेश करने के लिए यह समय बेहद अच्छा माना जा रहा है। काम के मामले में कई टास्क मिल सकते हैं, जो ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। घर-परिवार में मौज मस्ती वाला माहौल रहेगा।

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?

शनि का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायक समय ला सकता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

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