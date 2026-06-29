शनि की उलटी चाल में गोचर देगा जबरदस्त लाभ, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा
Shani Rashifal 2026 Vakri Shani Horoscope : न्याय प्रिय शनि देव को कर्मफल दाता ग्रह के तौर पर देखा जाता है। शनि हमेशा धीमी चाल में गोचर करते हैं। शनि का ये गोचर कुछ राशियों के लिए बेहतरीन समय लेकर आ सकता है।
Shani Rashifal 2026 Vakri Shani Horoscope, शनि का राशिफल : शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में न्याय प्रिय ग्रह माने जाते हैं। शनि की चाल में परिवर्तन समय-समय पर होता रहता है। शनि की वक्री चाल उलटी चाल कहलाती है। शनि जब वक्री चाल चलते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में शनि की चाल का प्रभाव हर एक राशि पर देखने को मिल सकता है। न्याय प्रिय शनि देव को कर्मफल दाता ग्रह के तौर पर देखा जाता है। शनि हमेशा धीमी चाल में गोचर करते हैं। शनि वर्तमान समय में मीन राशि में विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 27 जुलाई 2026 के दिन शनि उलटी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। इस साल शनि गुरु की मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे और राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। कर्मफल दाता शनि का गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ और पॉजिटिव माना जा रहा है। इसलिए आइए जानते हैं शनि के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं -
शनि की उलटी चाल में गोचर देगा जबरदस्त लाभ, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा
तुला राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री चाल में गोचर करना फायदा ला सकता है।विद्यार्थियों को कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए ये समय काफी लकी रहेगा। पूरी मेहनत के साथ काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री चाल में गोचर करना शुभ परिणाम ला सकता है। निवेश करने के लिए यह समय बेहद अच्छा माना जा रहा है। काम के मामले में कई टास्क मिल सकते हैं, जो ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। घर-परिवार में मौज मस्ती वाला माहौल रहेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री गोचर कैसा रहेगा?
शनि का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायक समय ला सकता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। व्यापार में धन लाभ होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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