Shani Rashifal 2026: Future Predictions, Horoscope and Lucky Zodiac Signs
साल 2026 में इन 3 राशियों पर रहेंगे शनिदेव मेहरबान

Shani Rashifal 2026: शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए शनि की चाल बदलते ही लोगों की किस्मत पर सीधा असर दिखाई देता है। नवंबर 2025 के आखिर में शनि मीन राशि में मार्गी हुए थे और 2026 में भी इसी राशि में रहकर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे।

Dec 08, 2025 Yogesh Joshi
शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए शनि की चाल बदलते ही लोगों की किस्मत पर सीधा असर दिखाई देता है। नवंबर 2025 के आखिर में शनि मीन राशि में मार्गी हुए थे और 2026 में भी इसी राशि में रहकर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे। जनवरी में शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर जुलाई में वक्री हो जाएंगे और दिसंबर में दोबारा मार्गी हो जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर लोगों की नौकरी, धन, रिश्तों और भाग्य पर पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार 2026 में कुछ राशियों पर शनि की विशेष कृपा बनी रहेगी और इनकी जिंदगी में नए मौके और अच्छे दिन शुरू होंगे। आइए जानते हैं, 2026 में किन राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत बहुत सकारात्मक मानी जा रही है। कामकाज में उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा और बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा दिखाई देगा। नौकरी में सीनियर और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। मीडिया और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होगा। शादी के योग भी इस साल बन रहे हैं। हालांकि मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है, लेकिन हर शनिवार सरसों का तेल अर्पित करने से शनि का भारीपन काफी कम हो जाएगा और अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए भी शनि की चाल 2026 को काफी शुभ बना रही है। इस वर्ष कोई बड़ी बिजनेस डील होने के योग बन रहे हैं और नए संपर्कों से फायदा मिलेगा। विदेश यात्रा की संभावनाएं भी मजबूत हैं। लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और किए गए हर काम का फल सकारात्मक रूप में मिलेगा। ढैय्या का असर जरूर है, लेकिन शनिवार को दान करने से उसका प्रभाव हल्का हो जाता है और शनि का आशीर्वाद मिलता है।

मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए 2026 बेहद खास रहने वाला है क्योंकि शनि यहीं मार्गी हुए हैं। छात्रों के लिए यह साल काफी शुभ है और शिक्षा में अच्छे नतीजे मिलने के योग हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। समाज में सम्मान बढ़ेगा और कामकाज में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। मीन राशि पर भी शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन शनि की पूजा करने से और नियमित साधना से पूरा वर्ष शुभ फल देता रहेगा।

