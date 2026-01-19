Hindustan Hindi News
2027 में शनि की चाल बदलने से इन 3 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार साल 2027 में शनि देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। शनि के मेष राशि में गोचर करते ही कई सालों से चल रही परेशानियों से कुछ राशियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर कुंभ, सिंह और धनु राशि पर देखने को मिलेगा।

Jan 19, 2026 05:39 pm IST
Shani Dev : ज्योतिषशास्त्र के अनुसार साल 2027 में शनि देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। शनि के मेष राशि में गोचर करते ही कई सालों से चल रही परेशानियों से कुछ राशियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर कुंभ, सिंह और धनु राशि पर देखने को मिलेगा। इन तीनों राशियों के लिए 2027 से हालात धीरे-धीरे बेहतर होने लगेंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं, इन 3 राशियों को शनि क्या शुभ फल देंगे-

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को शनि की ढैय्या से मुक्ति मिलेगी। बीते समय में जो काम अटके हुए थे, वे अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। नौकरी और व्यवसाय में हालात सुधरेंगे। मानसिक तनाव कम होगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। परिवार और निजी जीवन में भी सुकून महसूस होगा। 2027 से सिंह राशि वालों का भाग्य उनका साथ देने लगेगा।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए भी शनि का यह गोचर राहत भरा साबित होगा। ढैय्या समाप्त होते ही भाग्य में सुधार दिखाई देगा। करियर से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और नए मौके मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लंबे समय से चल रही चिंता कम होगी। मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा और जीवन में स्थिरता आएगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए 2027 बेहद खास रहने वाला है। शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि पर चल रही साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। लंबे समय से जो मानसिक दबाव, रुकावटें और संघर्ष चल रहे थे, उनसे राहत मिलेगी। करियर और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बनेंगे। कामकाज में स्थिरता आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत जैसा रहेगा।

