Shani Rashi Parivartan: 3 जून 2027 को मेष में प्रवेश करेंगे शनि, इन राशियों पर शुरू होगी साढ़ेसाती और ढैय्या
ज्योतिषशास्त्र में शनि का गोचर हमेशा बड़ा माना जाता है, क्योंकि यह ग्रह सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल चलता है और इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। अगले साल यानी 2027 में शनि देव अपनी राशि बदलने वाले हैं और इसका प्रभाव कई राशियों के जीवन पर पड़ सकता है।
ज्योतिष गणना के मुताबिक 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के इस बदलाव के साथ ही कुछ राशियों पर साढ़ेसाती या ढैय्या की शुरुआत होगी, जबकि कुछ राशियों को लंबे समय बाद साढ़ेसाती और ढैय्या से राहत भी मिलेगी।
इन राशियों पर शुरू होगी शनि की साढ़ेसाती-
शनि के मेष राशि में जाते ही कुछ राशियों के लिए चुनौती भरा समय शुरू हो सकता है। खासकर वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
वृषभ राशि
शनि के मेष में आने के बाद वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान मानसिक दबाव, खर्च बढ़ने या काम में देरी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना और धैर्य बनाए रखना जरूरी माना जाता है।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाएगी। कामकाज में थोड़ी रुकावट, जिम्मेदारियां बढ़ना या मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। हालांकि लगातार प्रयास करते रहने से स्थितियां संभल भी सकती हैं।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी शनि की ढैय्या का समय शुरू हो जाएगा। इस दौरान नौकरी, कारोबार या पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस समय संयम और मेहनत बनाए रखना जरूरी है।
मेष और मीन के लिए चरण बदलने का समय
शनि के इस गोचर से मेष और मीन राशि के लोगों के लिए साढ़ेसाती के चरणों में बदलाव देखने को मिलेगा।
मेष राशि
मेष राशि के जातक पहले से ही शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं। 3 जून 2027 के बाद उनके लिए साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू होगा। ज्योतिष में इस चरण को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण अनुभव मिलते हैं।
मीन राशि
मीन राशि के लिए राहत की खबर यह है कि इस समय साढ़ेसाती का अंतिम चरण शुरू हो सकता है। यानी पिछले कुछ वर्षों से चल रही चुनौतियों का असर धीरे-धीरे कम होने की संभावना बन सकती है।
इन राशियों को मिलेगी राहत
शनि का यह गोचर कुछ राशियों के लिए राहत भी लेकर आ सकता है। खासकर कुंभ, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए यह बदलाव सकारात्मक माना जा रहा है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें शनि की साढ़ेसाती से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। लंबे समय से चल रहा मानसिक दबाव या रुकावटें धीरे-धीरे कम हो सकती हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों को शनि की ढैय्या से राहत मिल जाएगी। ऐसे में रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में स्थिरता महसूस हो सकती है।
धनु राशि- धनु राशि वालों को भी शनि ढैय्या से मुक्ति मिल जाएगी। इससे कामकाज में सुधार और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि