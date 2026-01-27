Hindustan Hindi News
shani rashi parivartan 2027 in mesh Rashi know about shani both effect horoscope rashifal
2027 में शनि मेष राशि में, 5 राशियों के लिए आफत, शनि किन लोगों का देते हैं साथ और किन्हें कराते हैं संघर्ष

संक्षेप:

shani rashi parivartan 2027: ज्योतिषशास्त्र के अनुसार साल 2027 में शनि देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। शनि का मेष राशि में गोचर होगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर 5 राशियों पर होगा

Jan 27, 2026 06:07 pm IST
Shani Dev: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को न्यायधीश का पद मिला है। ऐसा कहा जाता है कि शनि देव साढ़ेसाती और अपनी चल में राशियों को अनुशासवन और मेहनत करना सिखाते हैं। इस साल की बात करें तो शनिदेव मीन राशि में हैं,लेकिन साल 2027 में शनिदेव मेष राशि में आएंगे। मेष राशि के लिए एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पहले से ही इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई है। आइए जानते हैं कि 2027 में शनि किन राशियों की परीक्षा लेंगे , और इससे किन राशियों को लाभ होगा।

मेष, मीन, कुंभ राशि और सिंह और धनु के लिए क्या होगा प्रभाव

कुंभ राशि केलोगों को शनि काफी हद तक राहत देंगे, इस राशि से साढ़ेसाते भी खत्म होने वाली है। आर्थिक स्थिरता पाने के लिए इस राशि के लोगों को अभी मेहनत और करनी होगी। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सेसेंटिव समय रहेगा, आपके खिलाफ लोग साजिश रतेंगे, आपको धन को लेकर विवाद से सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ढेय्या इसी साल खत्म हो जाएगी, तो काफी हद तक आपके लिए समय अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए हेल्थ से लेकर परिवार में थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ा सकता है। मेष राशि वालों के लिए शनि रिलेशनशिप खराब करेंगे, इनकम कम होगी और पैसों को लेकर आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे, खर्चों के कारण आपका बजट बिगड़ जाएगा। मीन राशि के लोगों को मानसिक से लेकर आर्थिक लाइफ में परेशानी का सामना करना होगा। रिलेशनशिप भी आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगा।

शनि किन लोगों को देते हैं साथ

अधिकतर लोग समझते हैं कि शनि सिर्फ सजा देते हैं, लेकिन शनि आपको आगे के लिए तैयार करते हैं। शनि क प्रभाव समाप्त होने के बाद व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। शनि रिलेशनशिप में हमेशा स्टेबल और ईमानदारी देखता है, अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है, तो शनि के प्रभाव से यह लंबा चलेगा। ये आपके रिलेशनशिप में देरी करा सकता है, लेकिन आप दोनों में गहरी समझ और स्टेबिलिटी लाता है। शनि हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं, जो अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारियों की कसौटी पर खरे उतरते हैं।

शनि किन लोगों को कराते हैं संघर्ष

अक्सर लोग शनि उन लोगों के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, जो बेइमानी से पैसा कमाते हैं, जो दूसरों का छीनकर पैसा कमाते हैं। जो लोग मेहनती नहीं हैं। शनि के उपायों में छाया दान करना उत्तम है। श्रमिकों की हमेशा मदद करें। पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

