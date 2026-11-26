5 दिसंबर को शनि की राशि में पहुचेंगे राहु, सिंह-वृश्चिक और मीन राशि को मिलेगा सपोर्ट
Rahu Gochar in Capricorn 2026: राहु जल्द ही शनि की मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस बदलाव से सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएगा।
ज्योतिषीय दृष्टि से राहु की बदलती चाल हमेशा मायने रखती है। इस साल 5 दिसंबर को राहु शनि की मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस तारीख को शाम में 7 बजकर 28 मिनट पर राहु मकर राशि में जाएंगे। राहु की चाल में जब भी बदलाव आता है तो सब अचानक से ही होता है। कुछ राशियों पर इस परिवर्तन का अच्छा असर पड़ता है तो वहीं कुछ के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ सी जाती हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार राहु का मकर में जाना तीन राशियों को लाभ दे जाएगा। पंडित जी के अनुसार राहु के गोचर से सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को खूब सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले समय में इन राशियों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं?
सिंह राशि पर राहु गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
राहु का मकर में जाना सिंह राशि वालों को करियर में अच्छी ग्रोथ दिलवा सकता है। व्यापार वर्ग के लोगों को इस गोचर के दौरान अच्छा प्रॉफिट मिलने के संकेत हैं। ऐसे में पैसों की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। इस दौरान कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है।
वृश्चिक राशि पर राहु गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
राहु गोचर का पॉजिटिव असर वृश्चिक राशि के जातकों पर भी दिखने वाला है। अगर कहीं पर पैसा लगाना है तो ये समय फेवरेवल होगा। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लग सकता है। वहीं जो लोग नौकरी और बिजनेस में कुछ ग्रोथ चाह रहे हैं तो उन्हें अपने काम का तरीका भी थोड़ा बदलकर देखना चाहिए। इससे ना सिर्फ ग्रोथ होगी बल्कि एक सेम रूटीन से थोड़ा ब्रेक भी मिलेगा।
मीन राशि पर राहु गोचर का असर कैसा रहने वाला है?
मकर राशि में राहु का गोचर होना मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। निरोग रहेंगे। बस अपने रूटीन का ध्यान रखें। इस दौरान अपनी मां की सेवा करें और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए भी राहु का ये गोचर लकी ही साबित होगा। पढ़ाई में पहले से ज्यादा फोकस कर पाना आसान होगा। व्यापार वर्ग के लोगों को कोई ना कोई लाभ मिलने का संकेत है।
राहु गोचर के उपाय
राहु गोचर के दौरान शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को जरूर दान करें। अगर आप काले तिन का दान करेंगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा रोजाना भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें। कोशिश करें कि आप रोज नहाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा पाएं। इसके अलावा आप रोज ॐ रां राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी के साथ भी छल-कपट ना करें। बात-व्यवहार में ईमानदार रहें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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हस्तरेखा शास्त्र