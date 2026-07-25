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3 दिन बाद शनि की राशि में चंद्रमा गोचर, इन 4 राशियों को मिलेगी राहत

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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28 जुलाई की शाम शनि की राशि मकर में चंद्रमा गोचर करेंगे। इस परिवर्तन का लाभ मेष, कर्क, मकर और मीन राशि वालों को मिलने वाला है। इस दौरान पंडित नरेंद्र उपाध्याय के बताए गए उपाय आपको और भी फायदा दिला सकते हैं। 

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चंद्रमा गोचर 2026

28 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे जिसका लाभ मेष, कर्क, मकर और मीन राशि वालों को मिलेगा। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से चंद्रमा किसी भी राशि में सवा दो दिन ही गोचर करते हैं। आज से तीन दिन बाद जब चंद्रमा का गोचर शनि की राशि में होगा तो तरक्की के योग और नए मौके देकर जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में 28 तारीख की शाम पौने 8 बजे से चंद्रमा कुछ राशियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जिन लोगों के काम कुछ समय से अटके हुए थे या किसी भी चीज को लेकर मन परेशान था तो परिस्थितियां कुछ ही घंटे में बदल सकती हैं।

इन 4 राशियों को मिलेगा चंद्रमा गोचर का लाभ

मेष राशि

चंद्रमा का ये गोचर मेष राशि वालों के लिए अच्छी खबर ला सकता है। लंबे समय से जिस काम का इंतजार था अब उसमें सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। अगर कहीं इंटरव्यू दिया है तो अच्छी खबर मिलने की पूरी उम्मीद है। परिवार वालों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। साथ ही पैसों से जुड़े मसले भी अब ठीक होते दिखेंगे।

कर्क राशि

चंद्रमा की राशि कर्क है। इस राशि के जातकों को भी 28 जुलाई की शाम से कुछ राहत जरूर मिलेगी। अगर बीते कुछ समय से कोई तनाव था तो अब उसका हल निकल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। नया काम शुरू हो सकता है। बिजनेस करने वालों को कोई अच्छा सौदा हाथ लग सकता है। वहीं परिवार में खुशियों का माहौल भी होगा। वहीं घर में कोई शुभ काम भी हो सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।

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मकर राशि

शनि की इस राशि में ही चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो इनके जातकों को आर्थिक मामलों में शुभ संकेत मिल सकता है। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर से नई जिम्मेदारी के साथ-साथ सराहना भी मिलेगी। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो इस दौरान समय आपके फेवर में रहेगा। परिवार का फुल सपोर्ट इस बीच मिलेगा।

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मीन राशि

चंद्रमा का ये गोचर मीन राशि वालों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। मन शांत रहेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये समय सबसे अच्छा होगा। एग्जाम में अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसी बीच हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो।

चंद्रमा गोचर के दौरान करें उपाय

1. भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें।

2. रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें।

3. जरूरतमंदों को सफेद चीजों का दान करें।

4. महिलाओं का सम्मान करें।

5. अगर हो सके तो कुछ मिनट के लिए ध्यान लगाएं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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