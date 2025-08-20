शनि से वात रोग, तो चंद्र- राहु से डिप्रेशन, जानें ग्रह दोषों के कारण कौन सी बीमारी होती है

शनि ग्रह को ज्योतिष में वात (वायु) प्रकृति का माना जाता है। इसका संबंध शरीर में वात दोष से है। जब कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है, तब वात रोगों का कारण बनता है। शनि के कारण ही श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और लोग अस्थमा की चपेट में लोग आते हैं। मंगल ग्रह पित्त का कारक है।

शनि ग्रह को ज्योतिष में वात (वायु) प्रकृति का माना जाता है। इसका संबंध शरीर में वात दोष से है। जब कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होता है, तब वात रोगों का कारण बनता है। शनि के कारण ही श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और लोग अस्थमा की चपेट में लोग आते हैं। मंगल ग्रह पित्त का कारक है। उसकी प्रतिकूलता किडनी रोग का कारण बनती है। यह जानकारी गुवाहाटी के गीता मिशन के अध्यक्ष मणि कश्यप ने मंगलवार को दी। वह बीएचयू के केएन उडुप्पा सभागार में आयोजित ‘आयुर्जोतिष - 2025’ कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसका जन्म मकर राशि (माघ) में होता है, यदि उस पर चंद्रमा और शनि का प्रकोप हो तो भी अस्थमा की समस्या होती है। दिल्ली के एचएस रावत ने कहा कि बिना ज्योतिष के आयुर्वेद अधूरा है। चंद्रमा और राहु के असंतुलन से जातक की कुंडली में राहु की दशा और अंर्तदशा होती है। जिससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं।

मंजु देवी ने कहा कि बुद्ध और राहु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहु खराब होता है तो बुद्धि भ्रमित कर देता है। डॉ. स्वप्ना ने कहा कि आयुर्वेद के साथ ग्रहों का संबंध है। इस दौरान आयुर्वेद संकाय के डीन प्रो. पीके गोस्वामी, डॉ. अंजन, डॉ. जसमीत सिंह, आचार्य विवेक शर्मा, पंकज सिंह, गौरव प्रकाश, मनीष सोनकर मौजूद थे। आईएमएस बीचएयू के द्रव्य गुण विभाग और वेद, ज्योतिष, कर्मकांड, शिक्षा एवं गौ संस्थान (काशी ज्योतिष संस्थान) की ओर से आयोजित इस काफ्रेंस का उद्घाटन आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने किया। उन्होंने कहा कि ‘आयुर्जोतिष’ केवल संगोष्ठी नहीं बल्कि ऐसा मंच है जहां ज्योतिष और आयुर्वेद के अंतर्सबंधों, वैज्ञानिक आयामों एवं शोध की संभावनाओं पर मंथन होगा।