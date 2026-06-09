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Vastu Tips: क्या आप भी कुर्सी पर रखते हैं कपड़ों का ढेर? नाराज होंगे शनि-राहु, शुरू होंगी ये दिक्कतें

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Shani Rahu Negative Effects on Life: अगर आप कुर्सी पर कपड़ों का अंबार लगाकर रखते हैं तो हो सकता है जल्दी ही राहु-शनि का बुरा प्रभाव जिंदगी की कई मुश्किलें बढ़ा दे। आइए जानते हैं इससे कैसे बचा जाए? 

Vastu Tips: क्या आप भी कुर्सी पर रखते हैं कपड़ों का ढेर? नाराज होंगे शनि-राहु, शुरू होंगी ये दिक्कतें

आपने अक्सर कई लोगों को कुर्सी पर कपड़ों का अंबार लगाते हुए देखा होगा। देखने में ये सामान्य सी आदत लगेगा या फिर आप कहेंगे कि ये इंसान का आलसपन है। हालांकि वास्तु मानता है कि इस एक आदत के चलते पूरे घर की एनर्जी पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है। साथ ही जिंदगी में तमाम तरह की मुश्किलें भी आनी शुरू हो जाती हैं। दरअसल घर में फैला हुआ सामान ना सिर्फ मन को उलझाता है बल्कि कुछ ग्रहों के बुरे प्रभाव का असर भी बढ़ाता है। अगर आप भी अपनी कुर्सी पर कपड़ों का ढेर लगाते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इससे होने वाले नुकसान क्या-क्या हैं? आइए जानते हैं कि सामान्य सी दिखने वाली इस आदत को वास्तु में किस ग्रह से जोड़कर देखते हैं और क्यों?

शनि-राहु होते हैं प्रभावित

वास्तु शास्त्र में गदंगी और बेकार की चीजों को आसपास रखने की आदत राहु को बुरे प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। वहीं शनि को भी अनुशासन प्रिय और साफ-सफाई के कारक के रूप में देखते हैं। ऐसे में जब आप अपनी कुर्सी पर कपड़े फैलाकर इत्मीनान से रहते हैं तो इससे राहु-शनि दोनों के लिए सही नहीं माना जाता है।

जिंदगी में बढ़ेंगी ये दिक्कतें

वास्तु के अनुसार जो कपड़ों को बिखेर कर रखते हैं उनका शनि और राहु ग्रह बुरी तरह से प्रभावित होता है। आसपास गदंगी रखने और सामान को इधर-उधर बिखेरने से राहु का प्रभाव बढ़ने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में मन उलझा हुआ रहेगा और हर छोटी-बड़ी बात पर तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। इसी के साथ काम में फोकस धीरे-धीरे बिगड़ता चला जाएगा। दूसरी ओर शनि को अनुशासन पसंद होता है और ऐसे में अगर घर में सब कुछ सही तरीके से ना रखा गतो इससे जिंदगी में बाधाएं आना शुरू होती हैं और हर जरूरी काम में देरी होती है।

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कपड़े रखने का सही तरीका

1.वास्तु शास्त्र के अनुसार पहने हुए या फिर धुले हुए कपड़ों को कुर्सी पर फैलाकर रखने की बजाय लॉन्ड्री बैग या फिर अलमारी में रखना चाहिए।

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2.कोशिश करनी चाहिए को रोज थोड़ा समय निकालकर कमरे को सही कर लिया जाएगा। अगर कमरा साफ-सुथरा होगा और हर चीज सही जगह पर होगी तो इससे मन भी खुश रहेगा और कमरे से लेकर पूरे घर की एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। वास्तु में मान्यता है कि इन छोटी आदतों से हम राहु-शनि से जुड़ी कई परेशानियों से दूर रह सकते हैं।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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