Shani Pradosh Vrat Katha: शनि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में करें पूजा, जरुर पढ़ें ये सुने ये व्रत कथा

Feb 14, 2026 11:19 am IST
Shani Pradosh Vrat Katha: शनि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में करें पूजा, जरुर पढ़ें ये सुने ये व्रत कथा

आज 14 फरवरी 2026 (शनिवार) को शनि प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हर महीने त्रयोदशी तिथि को यह व्रत आता है और जब वही तिथि शनिवार को पड़ती है, तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने, कथा सुनने और पूजा करने से जीवन की परेशानियों में राहत मिलती है और भगवान शिव तथा शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन उपवास रखने के साथ-साथ शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनने या पढ़ने का खास महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धा से कथा का श्रवण करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और शनिदेव से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलती है। शनि प्रदोष व्रत की कथा हमें आस्था, धैर्य और विश्वास का महत्व समझाती है। यह कथा बताती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से हालात बदले जा सकते हैं। जो लोग नियम से व्रत रखते हैं और कथा पढ़ते-सुनते हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता आती है और मन मजबूत होता है।

शनि प्रदोष व्रत कथा

प्राचीन समय में एक नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन-दौलत और सुख-सुविधाएँ थीं, लेकिन संतान न होने के कारण वे मन से दुखी रहते थे। बहुत सोच-विचार के बाद सेठ ने अपना व्यापार नौकरों को सौंप दिया और पत्नी के साथ तीर्थयात्रा पर निकल पड़े।

रास्ते में उन्हें एक साधु मिले, जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ और सेठानी साधु के पास बैठ गए और उनसे आशीर्वाद मांगने का विचार किया। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा कि वे उनका दुख जानते हैं। उन्होंने सेठ और सेठानी से कहा कि वे शनि प्रदोष व्रत करें, इससे उन्हें संतान सुख और सुख-शांति प्राप्त होगी। साधु ने व्रत की विधि और भगवान शिव की स्तुति भी बताई।

तीर्थ यात्रा से लौटकर, सेठ और सेठानी ने नियमपूर्वक शनि प्रदोष व्रत किया। कुछ समय बाद ही उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। यह कथा यही संदेश देती है कि भक्ति, धैर्य और सच्चे मन से किए गए व्रत का फल निश्चित रूप से मिलता है।

प्रदोष काल में पूजा क्यों करें?

धार्मिक परंपरा में विशेष समय- प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन समाप्त होकर रात का आरंभ होता है, यानी शाम का समय। इस समय भगवान शिव की आराधना करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मनोबल मजबूत होता है और जीवन की बाधाएं भी कम होती हैं। विशेष रूप से शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष पर, शिव और शनिदेव दोनों की पूजा-आराधना का फल अधिक शुभ माना जाता है।

प्रदोष काल में शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, धूप-दीप और फल-फूल अर्पित करना, साथ ही “ॐ नमः शिवाय” और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी समझा जाता है। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ग्रह प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख-शांति तथा समृद्धि आती है।

आज का शुभ मुहूर्त (शनि प्रदोष 2026)

धार्मिक पंचांग के अनुसार आज प्रदोष काल का शुभ समय शाम में 06:10 बजे से 08:44 बजे तक है। इसी अवधि में भगवान शिव और शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके पहले का समय गोधूलि अर्थात सूर्यास्त के बाद का आरंभिक समय भी लाभदायक रहता है।

