Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शनि त्रयोदशी कल: मेष, धनु, सिंह, कुंभ, मीन राशि वाले करें ये 5 आसान उपाय, बरसेगी शनि कृपा

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Shani Upay 27 June 2026: शनि प्रदोष व्रत का दिन साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित राशियों के लिए खास होता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। जानें 27 जून को शनि प्रदोष के दिन क्या करें उपाय।

शनि त्रयोदशी कल: मेष, धनु, सिंह, कुंभ, मीन राशि वाले करें ये 5 आसान उपाय, बरसेगी शनि कृपा

Shani pradosh vrat sade sati and dhaiya upay in hindi: 27 जून 2026, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के दौरान अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ बचाव से बचने के लिए कुछ उपायों को करना लाभकारी होता है। इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है, जबकि सिंह और धनु राशि पर ढैय्या चल रही है। ऐसे में इन पांच राशियों के लिए शनि प्रदोष व्रत का दिन खास रहने वाला है। जानें शनि कृपा पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन कौन-से उपाय करने चाहिए।

ये भी पढ़ें:27 जून को शनि प्रदोष व्रत: जान लें शिव पूजन और व्रत पारण का उत्तम समय

27 जून 2026 को मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले करें ये उपाय-

1. शनि मंदिर में जलाएं दीपक:

शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन ॐ शं शनैश्चराय नम: मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने शनि कृपा प्राप्त होती है और साढ़ेसाती, ढैय्या के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।

2.इन चीजों का करें दान:

शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि संबंधित कुछ चीजों का दान लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन काले वस्त्र, काले तिल, काली उड़द की दाल और लोहा दान करने से शनि कृपा प्राप्त होती है।

ये भी पढ़ें:27 जुलाई से शनि बदलेंगे चाल: मेष, कुंभ और मीन राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

3.पीपल के वृक्ष के सामने लगाएं दीपक:

शनि प्रदोष व्रत के दिन साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना प्रभावशाली माना जाता है। इसके बाद परिक्रमा करने से शनि कृपा प्राप्त होने की मान्यता है।

4.हनुमान चालीसा का पाठ:

शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि कृपा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का कम के कम 108 बार पाठ करना चाहिए।

5.शिवलिंग का करें जलाभिषेक:

शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि के अशुभ प्रभावों से राहत पाने के लिए भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। शनिदेव को भगवान शिव का परम शिष्य माना जाता है। मान्यता है कि शिव भक्तों को शनि देव कभी परेशान नहीं करते हैं।

ये भी पढ़ें:निर्जला एकादशी के बाद कौन-सी एकादशी आती है? जान लें सही तारीख और महत्व

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Shani Sade Sati Shani Dhaiya Shani Pradosh Vrat अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने