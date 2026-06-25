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शनि प्रदोष व्रत 27 जून को, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, इन बातों का रखें ध्यान

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Shani Pradosh Vrat Muhurat: 27 जून 2026 को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जानें शुभ मुहूर्त और आसान पूजा विधि के बारे में। साथ में जानें इस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना हैऔर किन गलतियों से बचना है?

शनि प्रदोष व्रत 27 जून को, नोट करें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, इन बातों का रखें ध्यान

27 जून को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत का महत्व खूब होता है। इस खास दिन पर भगवान शिव के साथ-साथ मां पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और प्रदोष काल में शिव की पूजा करने से जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। साथ ही सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साल 2026 के जून महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 27 जून को होगा। इस दिन शनिवार है तो इस लिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अगर आप इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने की सोच रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। जानिए शनि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और जानें शिवलिंग पर क्या-क्या अर्पित करने से शिव कृपा मिलती है। साथ ही जानें इस दिन किन गलतियों से बचना है?

शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त

प्रदोष व्रत शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर होती है। इस बार त्रयोदशी तिथि की शुरुआथ 27 जून की सुबह 10 बजकर 22 मिनट पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 28 जून को होगा। त्रयोदशी तिथि के समापन का समय रात के 12 बजकर 43 मिनट है। प्रदोष काल को ध्यान में रखते हुए प्रदोष व्रत 27 जून को पड़ेगा। इस दिन प्रदोष काल शाम को 7 बजकर 4 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 6 मिनट तक होगा।

शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि

प्रदोष व्रत की पूजा विधि बहुत ही आसान है। इसके लिए सुबह उठकर स्नान करें। साफ-सुथरे कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प लेते हुए मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर या फिर मूर्ति को चौकी पर रखें। दीया और धूप जलाएं। फिर शिवलिंग की पूजा करें।

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शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ाएं?

प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान सबसे पहले शिविलंग पर शुद्ध जल और गंगाजल का अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत अर्पित करें। बाद में शिवजी को प्रिय बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफंद चंदन चढ़ाएं। आखिरी में दीया और धूप जलाएं। इसके बाद ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इन चीजों को शिवलिंग पर अगर श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर गन्ने का रस और शहद भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके लिए संभव हो पातो ए गाय के कच्चे दूध से भी शिवलिंग का अभिषेक करें। इस बात का ख्याल रखें कि इस पूजा में चढ़ाई गई हर चीज साफ और ताजी हो।

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प्रदोष व्रत के दिन इन गलतियों से बचें

1. शिवलिंग पर भूलकर भी हल्दी, सिंदूर या फिर तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं।

2. ध्यान रखें कि बेलपत्र खराब या सूखा हुआ ना हो।

3. पूजा के दौरान गुस्सा ना करें और ना ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करें।

4. प्रदोष काल के दौरान पूजा हड़बड़ी में ना करें।

5. इस दिन तामसिक भोजन, शराब और नॉनवेज से दूर रहें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

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