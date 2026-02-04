Hindustan Hindi News
Shani Pradosh Vrat 2026: साल 2026 का पहला शनि प्रदोष व्रत कब है? जानिए पूजा का सही तरीका

संक्षेप:

Shani Pradosh Vrat 2026: शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ-साथ शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 का पहला शनि प्रदोष व्रत कब है और इस दिन पूजा की सही विधि क्या है?

Feb 04, 2026 12:33 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाताी है। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत प्रत्येक शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की त्रयोदशी ति​थि को पड़ता है। इस दिन सूर्यास्त और रात्रि का जो संधिकाल होता है वह प्रदोष काल होता है। इसमें व्रत की विशेष पूजा की जाती है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ-साथ शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 का पहला शनि प्रदोष व्रत कब है और इस दिन पूजा की सही विधि क्या है?

इस साल शनि प्रदोष व्रत 14 फरवरी 2026 को पड़ रहा है। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 14 फरवरी, शनिवार के दिन शाम को 4 बजकर 2 मिनट पर होगा। जबकि अगले दिन यानी 15 फरवरी, रविवार को शाम के 5 बजकर 5 मिनट पर त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में 14 फरवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन शनिवार है, जिसकी वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसे में इस तिथि पर पूजा और व्रत करने से भोलेनाथ के साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सकती है।

शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि
- शनि प्रदोष व्रत के दिन उपवास करने वाले जल्दी स्नानादि कर लें।
- इसके बाद साफ वस्त्र धारण करने के बाद शिव जी की पूजा करें।
- पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।
- फिर चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करके शिवजी का दही, दूध, गंगाजल, शहद आदि से अभिषेक करें।
- भोलेनाथ को बेलपत्र, फूल, चंदन, नैवेद्य, धूप-दीप आदि अर्पित करें।
- साथ ही माता पार्वती को शृंगार का समान चढ़ाएं।
- प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4.30 से शाम 7.00 बजे के बीच की जाती है।
- शाम को सूर्यास्त होने के समय पर सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
- इसके बाद शिवजी को ताजे फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें।
-शनि प्रदोष व्रत में शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए।
- इस दिन साधक को पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए और शनि स्तोत्र व चालीसा का पाठ करना चाहिए।
- शाम को भगवान शिव के मंत्र 'ओम नमः शिवाय' या महामृत्युंजय का जाप करें। इससे भगवान शिव और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है।

शनि देव को ऐसे करें प्रसन्न
- शनि प्रदोष व्रत वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
- शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं
- इस दिन जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल या लोहे के बर्तन का दान करें।
- शिव जीके साथ-साथ हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शनि प्रदोष व्रत के फायदे
शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव और शनि देव दोनों से जुड़ा है, जिससे इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होने के कारण उनकी विशेष कृपा दिलाता है। इससे जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है। चलिए कुछ फायदों के बारे में जान लेते हैं।
-शनि प्रदोष व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है।
- यह व्रत आरोग्य प्रदान करता है और जीवन में सुख-समृद्धि और शांति लाता है।
- मान्यतानुसार, यह व्रत राहु, केतु और कालसर्प दोष के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति दिलाता है।
- साथ ही इस व्रत को रखने से साधक के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
