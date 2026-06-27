Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्ज से परेशान हैं? शनि प्रदोष की शाम करें ये 3 उपाय, लोन से मिलेगा छुटकारा

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कर्ज से परेशान हैं? 27 जून 2026 शनि प्रदोष की शाम ये 3 अचूक उपाय करें। शिवलिंग अभिषेक, दान और मंत्र जाप से लोन और कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। शनि देव की कृपा पाने के आसान उपाय जानिए।

कर्ज से परेशान हैं? शनि प्रदोष की शाम करें ये 3 उपाय, लोन से मिलेगा छुटकारा

आज 27 जून 2026, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। इस खास दिन शिव जी और शनि देव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। जो लोग भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके लिए यह दिन राहत का अवसर लाया है। शनि प्रदोष की शाम कुछ आसान उपाय करने से आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुल सकते हैं।

शनि प्रदोष व्रत का महत्व

शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष कहलाता है। इस दिन शिव पूजा के साथ शनि की आराधना करने से दोहरी कृपा प्राप्त होती है। शनि देव कर्मों का फल देने वाले हैं, जबकि भगवान शिव संकटों का नाश करने वाले। जब दोनों की पूजा एक साथ होती है तो कर्ज, रोग और आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो लंबे समय से आर्थिक बोझ झेल रहे हैं।

कर्ज मुक्ति के लिए शिवलिंग अभिषेक

शनि प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत प्रभावी माना जाता है। काले तिल मिले जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। इस उपाय से शनि दोष कम होता है और कर्ज के बोझ से राहत मिलती है। अभिषेक के समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से ना सिर्फ आर्थिक परेशानी कम होती है, बल्कि मन की अशांति भी दूर होती है।

ऋणमुक्तेश्वर महादेव की उपासना

शिव पुराण के अनुसार, शनि प्रदोष पर ऋणमुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यह विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला उपाय माना जाता है। पूजा के समय मन में यह संकल्प रखें कि आपका कर्ज जल्दी समाप्त हो। इस उपाय को करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक रुकावटें दूर होने लगती हैं।

ये भी पढ़ें:वृषभ साप्ताहिक राशिफल: धन लाभ के बन रहे हैं योग, लेकिन इस एक गलती से रहें बचकर

दान से शनि देव होंगे प्रसन्न

शनि प्रदोष व्रत पर जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा या कंबल का दान करना बहुत शुभ है। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और कर्ज उतरने के नए रास्ते खुलते हैं। दान करते समय यह भाव रखें कि आप शनि देव की कृपा चाहते हैं। इस सरल उपाय से ना सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि शनि दोष भी कम होता है।

ये भी पढ़ें:मेष साप्ताहिक राशिफल : चंद्र की चाल मन हल्का रखेगी, गुरु का सहयोग

अन्य उपाय और सावधानियां

शनि प्रदोष व्रत पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाना भी शुभ फल देता है। पूजा के समय मन को पूरी तरह शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्रत के दिन झूठ, क्रोध और तामसिक भोजन से बचें। इन उपायों को श्रद्धा के साथ करने से मां लक्ष्मी और शनि देव दोनों की कृपा बनी रहती है।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल: सप्ताह की शुरुआत होगी शानदार, लेकिन इन दो दिनों में रहें सतर्क

शनि प्रदोष व्रत पर किए गए ये उपाय अगर सच्चे मन से किए जाएं, तो आर्थिक परेशानियां दूर होकर जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन महादेव और शनि देव की पूजा से ना सिर्फ कर्ज से छुटकारा मिलता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Shani Pradosh Vrat Pradosh Vrat
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने