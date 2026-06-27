कर्ज से परेशान हैं? शनि प्रदोष की शाम करें ये 3 उपाय, लोन से मिलेगा छुटकारा
कर्ज से परेशान हैं? 27 जून 2026 शनि प्रदोष की शाम ये 3 अचूक उपाय करें। शिवलिंग अभिषेक, दान और मंत्र जाप से लोन और कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। शनि देव की कृपा पाने के आसान उपाय जानिए।
आज 27 जून 2026, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। इस खास दिन शिव जी और शनि देव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। जो लोग भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उनके लिए यह दिन राहत का अवसर लाया है। शनि प्रदोष की शाम कुछ आसान उपाय करने से आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं और कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुल सकते हैं।
शनि प्रदोष व्रत का महत्व
शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष कहलाता है। इस दिन शिव पूजा के साथ शनि की आराधना करने से दोहरी कृपा प्राप्त होती है। शनि देव कर्मों का फल देने वाले हैं, जबकि भगवान शिव संकटों का नाश करने वाले। जब दोनों की पूजा एक साथ होती है तो कर्ज, रोग और आर्थिक परेशानियां कम होने लगती हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो लंबे समय से आर्थिक बोझ झेल रहे हैं।
कर्ज मुक्ति के लिए शिवलिंग अभिषेक
शनि प्रदोष व्रत पर प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत प्रभावी माना जाता है। काले तिल मिले जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। इस उपाय से शनि दोष कम होता है और कर्ज के बोझ से राहत मिलती है। अभिषेक के समय 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से ना सिर्फ आर्थिक परेशानी कम होती है, बल्कि मन की अशांति भी दूर होती है।
ऋणमुक्तेश्वर महादेव की उपासना
शिव पुराण के अनुसार, शनि प्रदोष पर ऋणमुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यह विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला उपाय माना जाता है। पूजा के समय मन में यह संकल्प रखें कि आपका कर्ज जल्दी समाप्त हो। इस उपाय को करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक रुकावटें दूर होने लगती हैं।
दान से शनि देव होंगे प्रसन्न
शनि प्रदोष व्रत पर जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा या कंबल का दान करना बहुत शुभ है। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और कर्ज उतरने के नए रास्ते खुलते हैं। दान करते समय यह भाव रखें कि आप शनि देव की कृपा चाहते हैं। इस सरल उपाय से ना सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि शनि दोष भी कम होता है।
अन्य उपाय और सावधानियां
शनि प्रदोष व्रत पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इससे रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाना भी शुभ फल देता है। पूजा के समय मन को पूरी तरह शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। व्रत के दिन झूठ, क्रोध और तामसिक भोजन से बचें। इन उपायों को श्रद्धा के साथ करने से मां लक्ष्मी और शनि देव दोनों की कृपा बनी रहती है।
शनि प्रदोष व्रत पर किए गए ये उपाय अगर सच्चे मन से किए जाएं, तो आर्थिक परेशानियां दूर होकर जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन महादेव और शनि देव की पूजा से ना सिर्फ कर्ज से छुटकारा मिलता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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