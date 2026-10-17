हस्तरेखा शास्त्र: शनि पर्वत पर तिल होने का क्या मतलब होता है?
Mole on SATURN Mount Meaning : हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार शनि पर्वत पर तिल होने के पीछे कई संकेत देखे जाते हैं। जानें इसका असली मतलब क्या होता है और अगर कोई नुकसान है तो इसके लिए क्या उपाय है?
SATURN Mount Meaning and Remedies : हस्तरेखा शास्त्र में हाथ की रेखाओं के साथ-साथ कुछ खास निशानों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। मुख्य ग्रहों से जुड़े कई पर्वत भी हमारी हथेली में बने होते हैं। ऐसे ही एक शनि पर्वत है। शनि पर्वत पर ही तिल का होना अपने आप में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाला केस हो जाता है। अब इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे। शास्त्र के अनुसार हमारी मध्यमा यानी बीच वाली उंगली के ठीक नीचे और हथेली के सबसे ऊपर वाले हिस्से को ही शनि पर्वत कहा जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर ही तिल हो तो क्या होता है? शास्त्र में शनि पर्वत पर तिल के होने को लेकर हस्तरेखा के साथ-साथ सामुद्रिक शास्त्र में कई बातें हैं।
शनि पर्वत का संबंध शनि की एनर्जी से ही है जोकि कर्म, न्याय और डिसिप्लिन के सिंबल के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में अगर शनि पर्वत पर ही तिल हो तो इसे जिंदगी में आने वाले स्ट्रगल, जिम्मेदारियों और काम में होने वाली देरी से जोड़कर देखते हैं। चलिए इसकी डिटेल को समझते हैं।
शनि पर्वत पर तिल होने से होते हैं ये 3 बड़े नुकसान-
1. किसी भी काम के रिजल्ट में देरी
शास्त्र के अनुसार अगर शनि पर्वत पर तिल है तो व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खूब स्ट्रगल देखना पड़ता है। रिजल्ट देरी से मिलने पर मन में बार-बार ये बात आ सकती है कि आखिर गलती कहां हो रही है। खूब मेहनत के बाद भी चीजें सही दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन अटक सकता है। वहीं जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें ग्रोथ सही से नहीं मिलेगी। हालांकि धैर्य और मेहनत करने से शनि धीरे-धीरे रास्ता बनाते जाते हैं। ऐसे में इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
2. पैसों को लेकर सतर्क रहना जरूरी
अगर शनि पर्वत पर तिल बना हुआ है तो थोड़ी सावधानी पैसों के मामले में बरतनी होगी। ऐसे लोगों की जिंदगी में अचानक ही बड़े खर्चे सामने आ जाते हैं। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में हड़बड़ी में पैसा लगाने से बचें। वहीं किसी को बड़ा अमाउंट उधार देने से नुकसान हो सकता है। अगर खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस रखा जाए तो चीजें काफी हद तक सही होंगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लेने से स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी।
3. परिवार की जिम्मेदारी आएगी
शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर तिल है तो माना जाता है कि उसका नेचर काफी सीरियस है। ऐसे लोगों को कम उम्र में ही काम की जिम्मेदारियां मिल जाती है। छोटी उम्र से ही ऐसे लोग हर एक जिम्मेदारी को समझने लगचते हैं। हालांकि ये लोग अपनी दिक्कतों का हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ये हालात का सामना कई बार अकेले ही करते हैं।
शनि पर्वत पर तिल शुभ भी होता है?
शनि पर्वत पर तिल होने को पॉजिटिव सेंस में ऐसे ले सकते हैं। इसे व्यक्ति धैर्य रखना सीखता है। डिसिप्लिन में रहता है और मुश्किल से मुश्किल हालात का डटकर सामना भी करता है। हालांकि एक समय और लंबे इंतजार के बाद ऐसे व्यक्ति को वो सब कुछ मिलता है जिसका वो हकदार होता है।
शनि पर्वत पर तिल हो तो करें ये उपाय
ऐसी स्थिति में आप शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें। जरूरतमंदों को खाना दें। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान करें। साथ ही शनिवार के दिन ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरों के साथ सही से पेश आएं। ईमानदारी से अपना काम करते जाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र