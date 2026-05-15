17 मई से शुरू होंगे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, शनिदेव की कृपा से राजा के समान हो जाएगा जीवन
ज्योतिष में शनि को सबसे असर डालने वाला ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि शनि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यही वजह है कि लोग शनि की चाल और गोचर पर खास नजर रखते हैं। साल 2026 में शनि एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक, मई 2026 में शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
ज्योतिष में शनि को सबसे असर डालने वाला ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि शनि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। यही वजह है कि लोग शनि की चाल और गोचर पर खास नजर रखते हैं। साल 2026 में शनि एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक, मई 2026 में शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है।
मान्यता है कि शनि जब नक्षत्र बदलते हैं तो नौकरी, बिजनेस, पैसा, परिवार और सेहत पर उसका असर दिखने लगता है। इस बार भी कई लोगों को मेहनत का फायदा मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के संकेत हैं। वहीं कुछ लोगों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी गई है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। जिन लोगों के काम काफी समय से अटके हुए थे, उनमें तेजी आ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। बिजनेस करने वालों को भी फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। पुराने नुकसान की भरपाई भी धीरे-धीरे हो सकती है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। परिवार में चल रही टेंशन कम हो सकती है। मानसिक दबाव थोड़ा हल्का महसूस होगा।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह बदलाव नई उम्मीद लेकर आ सकता है। पढ़ाई और नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। कई लोगों को नई शुरुआत का मौका भी मिल सकता है। घर का माहौल पहले से शांत रह सकता है।
तुला राशि
तुला राशि वालों को भी इस दौरान फायदा मिल सकता है। पुराने विवाद खत्म होने की संभावना है। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिति मजबूत हो सकती है। मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।
इन राशियों को रहना होगा सावधान
हालांकि, मेष और सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत बताई जा रही है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है। पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी गई है। सेहत को लेकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
करें ये उपाय
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुभ माना जाता है। काले तिल का दान और शनि मंदिर में दीपक जलाने की भी परंपरा है। कई लोग इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है और नकारात्मकता कम होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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