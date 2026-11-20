80 दिन शनि रहेंगे मेहरबान, इन 4 राशियों पर बरसाएंगे अपनी कृपा
शनि अगले 80 दिन के लिए एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस वक्त शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हैं और इससे कुल 4 राशियों को लाभ मिलने वाला है। जानें ये चारों राशियां कौन सी हैं?
शनि को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कर्मों का देवता माना जाता है जोकि कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। शनि जब जब अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर हर एक राशि पर पड़ता है। बीते 9 अक्टूबर को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आए थे और फरवरी 2027 के पहले हफ्ते तक यही रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि इसी नक्षत्र में रहते हुए अगले 80 दिन तक कुल 4 राशियों को खूब लाभ देंगे। तो चलिए जानते हैं कि शनि किन राशियों पर मेहरबान रहने वाले हैं?
शनि नक्षत्र गोचर से इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ-
वृषभ राशि
शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आने से वृषभ राशि को कई लाभ मिलेंगे। पहले करियर वाइज अच्छे संकेत मिलने के चांस हैं। नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर अभी तक कई गई मेहनत का मन मुताबिक फल नहीं मिला है तो शनि की बदली चाल से स्थिति सही होगी। व्यापार वर्ग से जुड़े लोग पुराने लोगों से फायदा पा सकते हैं। ऐसे में पैसों के लिहाज से ये गोचर लाभप्रद ही होगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों को शनि काफी सपोर्ट करेंगे। इस दौरान नौकरी में आगे बढ़ने के लिए कई ऐसे मौके मिल सकते हैं जिसमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ हफ्ते से कोई काम अटका रहा है और इस वजह से मन परेशान रहा है तो चीजें ट्रैक पर वापस लौटती दिखेंगी। प्रमोशन अटका रहा है तो अब उससे जुड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। व्यापार वर्ग को भी फायदा होगा।
मकर राशि
शनि के नक्षत्र गोचर का शुभ लाभ मकर राशि वालों को भी मिलेगा। अभी तक प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत आती रही है तो वो दूर होगी। सीनियर्स की ओर से हर सपोर्ट मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने का कोई मौका मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को किसी पुरानी डील से लाभ मिलने के संकेत है। कोई अनुभवी शख्स बिजनेस में मदद कर सकता है। करियर और पैसे से जुड़ी परेशानी शनि की बदली चाल से सही होगी।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को शनि की बदलती हुई चाल से कई मामलों में राहत मिलने वाली है। अगले कुछ समय के लिए इस राशि के अटके हुए काम में थोड़ी रफ्तार देखने को मिल सकती है। दरअसल इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। इसी वजह से चीजें एकदम से सही नहीं होंगी लेकिन कुछ राहत मिलती जाएगी। व्यापार वर्ग के लोगों को लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट से लाभ की गुंजाइश नजर आ सकती है। आने वाले समय में पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में चीजें धीरे-धीरे सही होती जाएंगी।
अपनी राशि के बारे में जानने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें और जानें हर एक सवाल का जवाब बिना एक रूपये भी खर्च किए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र