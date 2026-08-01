सावन में बदलने जा रही है शनि की चाल, इन 6 राशियों के अच्छे दिन हो सकते हैं शुरू, शिव की पूजा से मिलेगा फायदा
Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 अगस्त 2026 को शनि मीन राशि में रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण से पहले चरण में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के लोगों पर पड़ सकता है।
Shani Nakshatra Parivartan 2026: सावन का महीना चल रहा है। इस बीच शनि देव भी अपनी चाल बदलने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक 20 अगस्त को शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। शनि बहुत धीरे-धीरे चलते हैं। इसलिए उनका हर बदलाव खास माना जाता है। कहा जा रहा है कि इस बार शनि का यह बदलाव कुछ राशियों के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। नौकरी, बिजनेस और पैसों से जुड़े मामलों में फायदा मिलने के योग बन रहे हैं।
कब बदलेगा शनि का चरण?
पंचांग के अनुसार 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण से निकलकर पहले चरण में आ जाएंगे। शनि इस समय मीन राशि में हैं। ऐसे में उनका यह बदलाव कई लोगों के काम और जीवन पर असर डाल सकता है।
इन 6 राशियों को मिल सकता है फायदा
वृषभ राशि- अगर कोई काम काफी समय से अटका हुआ है तो उसमें अब रफ्तार आ सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को भी फायदा होने के संकेत हैं। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
मिथुन राशि- करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में भी फायदा होने के योग हैं। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा।
तुला राशि- ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अच्छा माना जा रहा है।
धनु राशि- पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े कामों में अच्छी खबर मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। पैसों को लेकर चल रही चिंता भी कुछ कम हो सकती है।
मकर राशि- शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। इसलिए यह बदलाव आपके लिए खास माना जा रहा है। नौकरी और बिजनेस दोनों में फायदा मिल सकता है। पुराने काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
कुंभ राशि- आमदनी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय साथ दे सकता है। परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा।
सावन में ऐसे करें शनि देव को खुश
धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। इसलिए सावन में शिव जी की पूजा करने से शनि की कृपा भी मिल सकती है।
- हर सोमवार शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।
- "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें।
- शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- काले तिल, काली उड़द या लोहे की चीज का दान करें।
- हनुमान चालीसा का पाठ करें।
- गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इसे भी शनि को खुश करने का अच्छा तरीका माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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