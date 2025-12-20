2026 में शनि 3 बार करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा फायदा
शनि को कर्मफलदाता और न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। शनि की चाल धीमी होती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। नया साल 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह साल शनि के कारण बेहद खास रहने वाला है। साल 2026 में शनि देव राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वर्ष शनि तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि का नक्षत्र बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि राशि परिवर्तन, क्योंकि नक्षत्र गोचर से व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा में बड़ा बदलाव आ सकता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, साल 2026 में शनि देव तीन बार नक्षत्र बदलेंगे। पहला नक्षत्र परिवर्तन 20 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर होगा। इस दिन शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद दूसरा नक्षत्र परिवर्तन 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर होगा। इस दिन शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद तीसरा नक्षत्र परिवर्तन 9 अक्टूबर 2026 को शाम 07 बजकर 28 मिनट पर होगा। इस दिन शनि एक बार फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में लौट आएंगे। इन तीनों नक्षत्र परिवर्तनों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह बदलाव विशेष रूप से शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं, शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ-
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है। साल 2026 में करियर के क्षेत्र में आपका ग्राफ तेजी से ऊपर जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। इसके साथ ही शनि आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करेंगे, जिससे आप बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन राहत लेकर आएगा। लंबे समय से जो परेशानियां चल रही थीं, उनमें धीरे-धीरे कमी आएगी। मेहनत का पूरा फल मिलने के योग बन रहे हैं। साल 2026 में कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा।
मीन राशि- गुरु की राशि मीन के लिए भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। करियर में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। भूमि, भवन या वाहन खरीदने का योग बन सकता है। जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, वे 2026 में पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।