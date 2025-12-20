Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani Nakshatra Parivartan 2026 Horoscope Rashifal Future Predictions
2026 में शनि 3 बार करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा फायदा

2026 में शनि 3 बार करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को होगा फायदा

संक्षेप:

शनि को कर्मफलदाता और न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। शनि की चाल धीमी होती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। नया साल 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह साल शनि के कारण बेहद खास रहने वाला है।

Dec 20, 2025 04:17 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

शनि को कर्मफलदाता और न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। शनि की चाल धीमी होती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। नया साल 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह साल शनि के कारण बेहद खास रहने वाला है। साल 2026 में शनि देव राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वर्ष शनि तीन बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि का नक्षत्र बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि राशि परिवर्तन, क्योंकि नक्षत्र गोचर से व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा में बड़ा बदलाव आ सकता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, साल 2026 में शनि देव तीन बार नक्षत्र बदलेंगे। पहला नक्षत्र परिवर्तन 20 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजकर 13 मिनट पर होगा। इस दिन शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद दूसरा नक्षत्र परिवर्तन 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर होगा। इस दिन शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद तीसरा नक्षत्र परिवर्तन 9 अक्टूबर 2026 को शाम 07 बजकर 28 मिनट पर होगा। इस दिन शनि एक बार फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में लौट आएंगे। इन तीनों नक्षत्र परिवर्तनों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह बदलाव विशेष रूप से शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं, शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ माना जा रहा है। साल 2026 में करियर के क्षेत्र में आपका ग्राफ तेजी से ऊपर जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। इसके साथ ही शनि आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करेंगे, जिससे आप बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन राहत लेकर आएगा। लंबे समय से जो परेशानियां चल रही थीं, उनमें धीरे-धीरे कमी आएगी। मेहनत का पूरा फल मिलने के योग बन रहे हैं। साल 2026 में कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन, पढ़ें 21 दिसंबर का विस्तृत राशिफल

मीन राशि- गुरु की राशि मीन के लिए भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। करियर में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। भूमि, भवन या वाहन खरीदने का योग बन सकता है। जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, वे 2026 में पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shani Nakshatra Parivartan horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने