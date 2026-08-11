8 दिन बाद शनि बदलेंगे नक्षत्र, 9 अक्टूबर तक सतर्क रहें ये 3 राशियां
आज से 8 दिन बाद शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि बुध के नक्षत्र में जाएंगे और इसके बाद से कुल 3 राशियों को थोड़ा संभलकर हर फैसला लेना होगा।
20 अगस्त को शनि गोचर होने वाला है और इसकी वजह से मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। अगस्त के महीने में बैक टू बैक ज्योतिषीय घटनाएं हो रही हैं जिसका असर सभी राशियों पर पड़ रहा है। 8 दिन बाद शनि ग्रह नक्षत्र बदलेंगे और इस परिवर्तन से कुछ राशियों को लाभ भी होगा।
शनि कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। वहीं स्थितियां ऐसी बनेंगी कि मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा संभलकर चलना होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे। इस नक्षत्र का संबंध बुध ग्रह से होता है। जानिए आखिर तीनों राशियों पर इस बदलाव का असर किस तरह से होने वाला है?
20 अगस्त से सावधान रहें मेष राशि
मेष राशि वालों को शनि के इस गोचर के बाद थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पैसों से जुड़े फैसलों को सोच-समझकर ही लेना सही होगा। अगर कुछ दिन रुक सकते हैं तो ये सही फैसला होगा। अगर संभव ना हो पाए तो फैसला लेने से पहले हर चीज की जांच कर लेने में ही समझदारी होगी। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाए लेकिन धैर्य ना खोएं। किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें। छोटी-छोटी बातें बड़ा रूप भी ले सकती हैं। अपने खाने-पीने का ध्यान रखें।
कर्क राशि वाले 9 अक्टूबर तक रहें सतर्क
शनि के नक्षत्र बदलते ही कर्क राशि वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा की राशि होने के नाते मानसिक तनाव बढ़ने के चांस हैं। इस दौरान कोशिश करें कि खुद को काम में उलझाएं रहें नहीं तो ओवरथिंकिंग से खुद को ही परेशान करेंगे। इस दौरान कोई भी नया काम ना शुरू करें और ना ही अपना रिएक्शन देने में जल्दबाजी करें। अगर किसी के साथ अनबन चल रही है तो इस दौरान शांत रहने की कोशिश करें। कहीं यात्रा करना है तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बस किसी पर भरोसा करने से बचें।
वृश्चिक राशि वाले भी रखें ध्यान
शनि नक्षत्र परिवर्तन का असर वृश्चिक राशि वालों पर भी पड़ेगा। इस दौरान कई खर्चे हो सकते हैं। ऐसे में फिजूलखर्ची से बचने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित फैसलों में हड़बड़ी ना करें। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको तुरंत रिजल्ट ना मिले तो ऐसे में घबराने की बजाय सही समय का इंतजार करना है। किसी से बहसबाजी ना करें और ना ही चीजों पर रिएक्ट करें। 9 अक्टूबर तक आपको इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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